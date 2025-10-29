Балицкий принес извинения жителям Курской области

Tекст: Антон Антонов

Балицкий заявил в Telegram, что хочет «разъяснить свою позицию». Он уточнил, что, говоря о «курчанах», имел в виду не всех жителей региона, а представителей бывшего руководства области, которых обвиняют в хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Эти люди, по его словам, «непосредственно виновны» в ситуации в Курской области.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», – заявил он.

Он выразил надежду, что жители области поймут его позицию, отметив, что «самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и её жителей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал извинений от главы Запорожской области за слова о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ. Поводом для слов Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказывал об успехах в обороне Запорожской области: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.



Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций. Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев также признал свою вину в растрате. Хинштейн рассказал об ущербе по делу фортификации Курской области.