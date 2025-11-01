Глава курской фирмы получил срок по делу о строительстве фортификаций

Tекст: Валерия Городецкая

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в пятьсот тыс. рублей.

Следствие установило, что Синьговский участвовал в обналичивании денег и растрате при строительстве фортификационных объектов. Согласно данным, озвученным на процессе, он за пять процентов от суммы договора осуществлял контроль над процессом обналичивания по предложению бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.

В рамках схемы депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, также проходящая обвиняемой по этому делу, передавала Синьговскому данные юридических лиц и суммы для перевода. Позже он направлял всю полученную информацию Васильеву, который курировал дальнейшие движения денежных средств.

Судья объявила: «Назначить Синьговскому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере пятьсот тыс. рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима».