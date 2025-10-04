Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Орбан заявил о вмешательстве спецслужб Украины при поддержке ЕС в дела Венгрии
Украинские спецслужбы регулярно осуществляют деятельность на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.
По словам Орбана, эти действия направлены на влияние на внутреннюю политику Венгрии и смену власти. Премьер отметил, что венгерские спецслужбы, «выявляют это и защищаются от этого».
Он подчеркнул, что цель Брюсселя – добиться формирования в Венгрии проукраинского правительства, а украинская сторона также поддерживает венгерскую оппозицию.
Орбан заверил, что пока национально ориентированное правительство сохраняет власть, любые попытки нарушить суверенитет страны будут пресекаться.
Орбан отметил, что народ Венгрии не желает умирать за интересы Киева и не хочет повторить судьбу Украины.
Владимир Зеленский обвинил венгерскую разведку в попытках собрать информацию о дислокации систем ПВО и воинских частей на Украине.