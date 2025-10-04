Орбан заявил о вмешательстве спецслужб Украины при поддержке ЕС в дела Венгрии

Tекст: Вера Басилая

Орбан в интервью порталу Hetek заявил о постоянной активности украинских спецслужб в стране и поддержке со стороны Брюсселя, передает РИА «Новости».

По словам Орбана, эти действия направлены на влияние на внутреннюю политику Венгрии и смену власти. Премьер отметил, что венгерские спецслужбы, «выявляют это и защищаются от этого».

Он подчеркнул, что цель Брюсселя – добиться формирования в Венгрии проукраинского правительства, а украинская сторона также поддерживает венгерскую оппозицию.

Орбан заверил, что пока национально ориентированное правительство сохраняет власть, любые попытки нарушить суверенитет страны будут пресекаться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина активизировала работу спецслужб с целью повлиять на выборы 2026 года и привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

Орбан отметил, что народ Венгрии не желает умирать за интересы Киева и не хочет повторить судьбу Украины.

Владимир Зеленский обвинил венгерскую разведку в попытках собрать информацию о дислокации систем ПВО и воинских частей на Украине.