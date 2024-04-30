Украинский депутат назвал число дисциплинарно наказанных бойцов ВСУ

Украинский депутат Камельчук: 15 тыс. бойцов ВСУ наказали за неисполнение приказов

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти 15 тыс. военнослужащих получили дисциплинарные наказания в том числе за самовольное оставление части, сказал Камельчук, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Наиболее проблематично то, что среди них «мало тех людей, которые готовы снова брать оружие в руки».

Парламентарий указал, что эти военные «нигде не применяются», они не находятся в тюрьме или в штрафбате.

Ранее в Сети появился приказ главкома ВСУ Александра Сырского об укреплении дисциплины в армии Украины с целью пресечения неподчинения приказам.