Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Украинский депутат назвал число дисциплинарно наказанных бойцов ВСУ
Украинский депутат Камельчук: 15 тыс. бойцов ВСУ наказали за неисполнение приказов
Порядка 15 тыс. военнослужащих ВСУ наказаны дисциплинарно за отказ от исполнения приказов, сообщил депутат Рады Юрий Камельчук от «Слуги народа».
Эти 15 тыс. военнослужащих получили дисциплинарные наказания в том числе за самовольное оставление части, сказал Камельчук, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Наиболее проблематично то, что среди них «мало тех людей, которые готовы снова брать оружие в руки».
Парламентарий указал, что эти военные «нигде не применяются», они не находятся в тюрьме или в штрафбате.
Ранее в Сети появился приказ главкома ВСУ Александра Сырского об укреплении дисциплины в армии Украины с целью пресечения неподчинения приказам.