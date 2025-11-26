Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин планирует принять Уиткоффа на следующей неделе

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, Путин планирует принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается с визитом в Москве на следующей неделе, передает ТАСС.

Он уточнил, что если Уиткофф действительно приедет, то Путин его наверняка примет.

Ушаков уточнил, что вместе с Уиткоффом прибудут и другие представители, связанные с украинским досье.

«Вот договорились о встрече с господином Уиткоффом, надеюсь, он приедет не один», – отметил дипломат.

Он добавил, что российская сторона пока не приступала к обсуждению мирного плана с США. По его словам, обсуждение содержания плана начнется во время визита Уиткоффа в Москву.

Ранее Юрий Ушаков сообщил о предварительной договоренности о визите в Москву специального представителя президента США Стива Уиткоффа и ряда представителей американской администрации.

Президент США Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять Трампа Джаред Кушнер.