Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи США катастрофой для Украины
Экс-директор ЦРУ заявил, что пауза в разведпомощи США угрожает катастрофой Украине
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о катастрофических последствиях для Украины, если США прекратят предоставлять ей разведданные, сообщает Times.
Бреннан выразил озабоченность по поводу возможного прекращения предоставления разведданных Украине. Он назвал такую паузу потенциально катастрофической для украинских вооруженных сил, особенно в условиях активных боевых действий, передает РИА «Новости».
По словам Бреннана, прекращение разведывательной помощи может серьезно подорвать способность Украины принимать оперативные решения на поле боя. «Эта мера может привести к катастрофическим последствиям на фоне боя», – подчеркнул он в эфире радиостанции, принадлежащей The Times.
Бреннан подчеркнул, что своевременная и точная разведывательная информация играет ключевую роль в современных военных конфликтах. Он отметил, что Украина сильно полагается на поддержку США в этом вопросе, и любое сокращение такой помощи может стать серьезной проблемой для Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о победе России после отказа Конгресса поддерживать Украину финансово и военно. Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными, что ухудшило сотрудничество внутри альянса. ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной, что стало еще одним шагом к снижению поддержки Киева со стороны Запада.