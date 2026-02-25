  • Новость часаFigaro: Макрон выступит с речью об изменениях в системе ядерного сдерживания
    Киев ударил по дорогому для Вашингтона
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    18 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    44 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    14 комментариев
    25 февраля 2026, 22:44

    Превышений норм загрязнения воздуха на атакованном заводе «Дорогобуж» не выявлено

    Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после атаки на завод под Смоленском

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха на территории предприятия по производству азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» и в населённых пунктах, которые находятся рядом, превышений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Анохин сообщил в Telegram-канале, что превышений допустимых норм загрязнения воздуха не зафиксировано на территории смоленского предприятия ПАО «Дорогобуж» и в ближайших населенных пунктах после атаки украинских беспилотников. Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха, превышений нет.

    Жители деревни Пушкарево были эвакуированы в пункт временного размещения, девять человек забрали родственники, один житель вернулся домой.

    На месте происшествия продолжают работу все спецслужбы, для ликвидации последствий привлечены более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее власти Смоленской области пообещали поддержку семьям погибших и пострадавших при атаке на предприятие «Дорогобуж».

    Семь гражданских погибли в результате атаки украинских беспилотников на химический завод. Не менее десяти человек получили ранения.

    25 февраля 2026, 17:16
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 16:36
    Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
    Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что у «Единой России» и кабмина одна цель – повышение качества жизни граждан и развитие страны.

    Мишустин поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за идею народной программы и отметил конструктивную работу фракции по обеспечению инициатив граждан финансовыми ресурсами, говорится в Telegram-канале фракции.

    Замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, что партия синхронизировала цели народной программы с указом президента о наццелях. Вяткин напомнил, что совместно с правительством удалось построить и отремонтировать более 10 тыс. медицинских учреждений, свыше 1600 детсадов, 1700 школ и газифицировать более 1,2 млн домовладений. Сейчас партия собирает предложения для новой народной программы, которые будут реализованы в виде законов и решений.

    В свою очередь Мишустин заявил: «У «Единой России» и правительства есть одна общая цель – повышение качества жизни граждан России, развитие страны. Хочу также поблагодарить членов фракции за системную поддержку. Все комитеты Госдумы, и в первую очередь я говорю сейчас о «Единой России», очень конструктивно находят средства и возможности финансового обеспечения народной программы, всех инициатив, которые исходят от граждан».

    Премьер-министр отметил рост ассигнований на народную программу: в 2025 году они составят около 6 трлн рублей против 5,6 трлн рублей годом ранее. Он добавил, что президент России требует регулярно корректировать стратегические документы, учитывая реальные потребности на местах. В этом году «Единая Россия» направила поправки к бюджету на социальные инициативы на сумму 174 млрд рублей, включая поддержку семей с детьми, участников спецоперации и ускорение ремонта школ.

    Мишустин выразил уверенность, что эффективность реализации народной программы будет высокой, и заверил, что власти совместно с депутатами решат все необходимые вопросы.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 13:26
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 13:14
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт Анпилогов: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 12:34
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник разобрал происхождение фамилии замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и нашел в ней отсылку к кличкам различных одомашненных животных, включая кобыл.

    Мирошник обратил внимание на ситуацию с обсуждением фамилии российского постпреда в ООН Василия Небензи, который рассказал, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков, передает ТАСС.

    Его оппонент в лице замглавы МИД Украины Марьяна Беца не смогла придумать ничего лучше, чем сказать «никогда мы не будем братьями», обратил внимание Мирошник.

    Беца скрывает свою биографию, которая, по словам Мирошника, известна с Института международных отношений Киевского университета.

    «Украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца вероятнее всего сербского, хорватского или возможно венгерского происхождения и означает: «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии еще лучше – «неповоротливую бабу», – пояснил Мирошник.

    Напомним, на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя начал речь с истории своей украинской фамилии. Выводы, которые он сделал из этого, не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    Комментарии (17)
    25 февраля 2026, 04:12
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    Комментарии (13)
    25 февраля 2026, 02:43
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    Комментарии (22)
    25 февраля 2026, 06:16
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие десять лет российский флот перейдет на универсальные платформы, сократив разнообразие проектов кораблей более чем в два с половиной раза, заявил бывший главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Такая стратегия позволит оптимизировать состав флота, будущее российского флота за универсальными боевыми единицами, указал Евменов в своей статье для журнала Минобороны «Военная Мысль», передает РИА «Новости».

    «Уже в ближайшее десятилетие количество проектов кораблей будет сокращено более чем в два с половиной раза. Эти меры позволяют отказаться от излишествующего количества узкоспециализированных кораблей и сформировать типоряд базовых корабельных платформ», – пояснил он.

    Сейчас в строю находятся атомные подлодки более пяти различных проектов, включая «Ясень» и «Антей». С 2010 года началось перевооружение на корабли четвертого поколения, которые отличаются многоцелевым назначением благодаря унификации вооружения.

    Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов поддержал эту инициативу, назвав решение стратегически верным. По его мнению, универсальность платформ позволит быстрее модернизировать флот и реагировать на развитие оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обновляет свой ВМФ.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 14:14
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система среднего профобразования в России получит новое название – специальное профессиональное образование, что отражает продолжающуюся реформу в сфере подготовки кадров, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об изменениях в системе среднего профессионального образования, передает ТАСС.

    По его словам, продолжается донастройка этой системы, и по поручению главы государства прорабатывается вопрос о ее переименовании.

    «Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Оно будет называться специальным профессиональным», – заявил глава правительства.

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил исключить из наименования системы «Среднее профессиональное образование» слово «среднее».

    Комментарии (9)
    25 февраля 2026, 05:55
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 08:06
    Главу ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    Главу ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево.

    Бардину, возглавляющему Лобненское организованное преступное сообщество, вменяется 17 эпизодов хищения денег у военных, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Согласно документам, 4 декабря 2025 года фигуранту официально предъявили обвинение по нескольким статьям.

    Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Басманный суд Москвы отправил его под стражу 24 октября. Представители правоохранительных органов уточнили, что свою вину арестованный не признает.

    До этого следствие выявило дополнительных пострадавших в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. Экстрадированный из Армении фигурант Ваге Хачатрян дал признательные показания правоохранительным органам. Химкинский суд продлил арест обвиняемым в преступлениях таксистам.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 09:55
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семейство американских БПЛА MQ-9 получит способность запускать дальнобойные боеприпасы, что позволит аппаратам атаковать цели, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО, пишут СМИ.

    Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

    Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

    «Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

    Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

    Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

    В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 07:01
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал сотрудникам о супружеских изменах, упомянув близкие отношения с двумя гражданками России, сообщают СМИ.

    Гейтс принес извинения коллективу своего благотворительного фонда за общение со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Гейтс заявил, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», при этом он отметил, что «не участвовал в преступлениях Эпштейна».

    Предприниматель признал наличие двух романов на стороне с женщинами из России. Речь идет об игроке в бридж и специалисте в области ядерной физики.

    Гейтс подчеркнул, что не совершал противозаконных действий, однако назвал времяпрепровождение с Эпштейном огромной ошибкой.

    Ранее Гейтс отменил выступление на саммите в Индии из-за скандала с Джеффри Эпштейном. В Конгрессе США заявили о планах вызвать миллиардера на допрос для дачи показаний.

    Опубликованные ранее материалы дела указали на попытки бизнесмена тайно лечить жену от последствий его связей на стороне.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 11:33
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный украинской разведкой россиянин намеревался устроить диверсию и уничтожить боевую авиацию на одном из аэродромов Краснодарского края, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Гражданин России 1986 года рождения сам вышел на связь с представителями украинской военной разведки через мессенджер WhatsApp, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он собирался по заданию украинских спецслужбам на одном из военных аэродромов региона устроить теракт.

    По инструкциям куратора злоумышленник собирал данные о работе военных объектов и отправлял фотоотчеты. Для выполнения задания он изготовил зажигательные смеси, чтобы поджечь самолет.

    До этого сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре. Ранее силовики задержали жителя Кубани за намерение передать данные о российских военных Киеву. Также спецслужбы пресекли деятельность работника аэропорта Сухума в интересах украинской разведки.

    Комментарии (4)
    25 февраля 2026, 18:28
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мантурову присвоили звание Героя России
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    Комментарии (32)
    25 февраля 2026, 10:06
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары сразу после признания Верховным судом страны предыдущих ограничительных мер незаконными.

    Президент задействовал раздел 122 Закона о торговле 1974 года для установления единого сбора в 10% на зарубежную продукцию, передает Bloomberg.

    Новые правила начнут действовать с 24 февраля и продлятся 150 дней. Политик воспользовался альтернативным законом спустя несколько часов после решения суда.

    Глава государства пригрозил повысить ставку до 15%, если экономическая ситуация не изменится. При этом исключения сделаны для фармацевтики, автомобилей, некоторых критически важных минералов и товаров в рамках соглашения USMCA. Также под действие новых норм не подпадают продукты, облагаемые налогами по соображениям нацбезопасности.

    Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Президент пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней. СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.

    Комментарии (5)
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    Сийярто: «Дружбу» блокируют организаторы взрывов на «Северных потоках»
    МИД ФРГ: Тема экспроприации активов РФ для помощи Украине снята с повестки дня
    Пресс-конференцию Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства
    Гражданство России получила внучка воина-панфиловца
    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

