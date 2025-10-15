Новак сообщил о готовности России к участию в восстановлении Сирии

Новак: Россия поможет Сирии восстановить инфраструктуру

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что российские компании проявляют заинтересованность в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры этой страны, нуждающейся в восстановлении, передает ТАСС.

Новак подчеркнул общее понимание необходимости восстановления Сирии. «В целом у нас общее понимание, что Сирия сейчас нуждается в восстановлении, у них много разрушенной инфраструктуры: речь идет и об энергетической инфраструктуре, железнодорожной, транспортной. И Россия здесь может оказать поддержку», – сказал он.

Ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал важную роль России в достижениях страны.

Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.