  • Новость часаАмериканист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Задержанных за убийство Чарли Кирка отпустили
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники над Польшей
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    Мнения
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    3 комментария
    11 сентября 2025, 11:46 • Политика

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели
    @ IMAGO/Syrian Arab News Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем 15 октября российско-арабском саммите с участием представителей стран, входящих в Лигу арабских государств. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в посольстве страны, отметив, что о решении Дамаска участвовать в саммите было объявлено на этой неделе в рамках рабочего визита в Сирию вице-премьера России Александра Новака.

    В ходе поездки в Дамаск Новак встретился с Ахмедом аш-Шараа, главой его администрации Махером аш-Шараа и главой МИД Сирии Асадом аш-Шейбани. Вице-премьер предложил им возобновить работу межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

    В сообщении правительства РФ по итогам визита говорится о готовности России оказать новой сирийской администрации содействие в восстановлении энергетического сектора страны и в запуске ряда проектов по обеспечению ее топливом, продовольствием и фармацевтической продукцией.

    «Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнерства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений», – заявил Новак.

    В целом же отношения России с новой администрацией Сирии за последние полгода развиваются стремительно. О том, что Ахмед аш-Шараа мог бы прибыть в Москву для участия в саммите, говорилось в ходе официальной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Асада аш-Шейбани в Москве 31 июля. Министры обсуждали вопросы двусторонних отношений. Аш-Шейбани рассказал о заинтересованности Дамаска в построении правильного взаимодействия между странами на основе сотрудничества и взаимного уважения.

    По его словам, отношения между народами двух стран имеют исторический характер, но существуют сложности, которые необходимо преодолеть. Лавров в ответ выразил надежду на участие аш-Шараа в первом саммите Россия – Лига арабских государств, подчеркнув значимость этого события для дальнейшего развития двусторонних отношений.

    В тот же день в Москве встретились главы Минобороны России и Сирии Андрей Белоусов и Мархаф Абу Касра. Министры обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Затем сирийская делегация, по данным агентства SANA, во главе с аш-Шейбани побывала в Кремле, где прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Российский лидер ранее говорил по телефону с Ахмедом аш-Шараа, это произошло 12 февраля – примерно через три месяца после падения режима президента Башара Асада, который покинул Сирию в декабре прошлого года и вместе с семьей получил политическое убежище в России.

    В ходе телефонного разговора Путин подчеркивал, что Россия остается привержена принципу «единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства». Президент России подтвердил готовность Москвы и дальше помогать Дамаску в улучшении социально-экономической обстановки, в том числе оказывать гуманитарную поддержку.

    На то, что две страны намерены развивать отношения, указывает договоренность о печати новых сирийских банкнот российской госкомпанией «Гознак».

    Первым об этом узнало агентство Reuters в конце августа. В мае появлялись сообщения о том, что Сирия якобы планирует отказаться от печати банкнот в России и наладить сотрудничество с ОАЭ и Германией.

    По данным «Коммерсанта», Дамаск также заинтересован восстановить патрулирование южных провинций Сирии российской военной полицией, как это было до падения власти Асада, – особенно на фоне конфликта с Израилем. В экспертной среде подчеркивают, что силовая смена власти в Сирии – это не повод для разрыва двусторонних отношений.

    По мнению востоковеда Кирилла Семенова, эксперта Российского совета по международным делам, прежний режим сам оказался виновником своего падения. «Какой смысл игнорировать новые сирийские власти, если они готовы к сотрудничеству с Россией? К тому же они уже предприняли определенные шаги навстречу Москве», – отмечает он.

    Предстоящий визит сирийской делегации во главе с аш-Шараа в Москву, по словам Семенова, означает, что вопрос легитимации новых властей для России закрыт. Эксперт подчеркивает особый характер ситуации: «Мы бомбили тех, с кем теперь ведем переговоры. Это говорит о нашей способности проводить прагматичную политику». При этом, как полагает Семенов, заинтересованность в развитии экономических связей является взаимной.

    Важность сохранения российского присутствия в Сирии эксперт иллюстрирует исторической параллелью: в случае ухода России могла бы сложиться ситуация, напоминающая уход США из Афганистана. «В отличие от американцев, мы прагматично сохраняем все свои позиции в Сирии. Наша цель – удержать присутствие на Ближнем Востоке», – пояснил Семенов.

    Экономическое сотрудничество также показывает тенденции к восстановлению. Семенов прогнозирует, что эти связи могут развиваться даже динамичнее, чем в период правления Асада, «когда любая совместная работа блокировалась коррупцией». По его словам, местные законы ранее не позволяли вести дела без неформальных договоренностей, что мешало работе российских компаний.

    «Сейчас же открываются новые перспективы. Вопрос лишь в том, насколько новые власти смогут преодолеть коррупцию», – добавил востоковед. Он указал, что российские компании могут принять участие в восстановлении инфраструктуры Сирии, а также сохраняются возможности для нефтедобывающих компаний.

    Эту точку зрения разделяет Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. По его словам, помимо этого, есть перспективы крупных проектов в сфере транспорта, энергетики и безопасности. Грозин связывает эту необходимость с региональным контекстом: «Расширение агрессии, которую демонстрирует Израиль, подталкивает его соседей по региону к более внимательной оценке партнерства. Им необходимо искать другие центры силы, опираясь на которые можно не только обеспечить безопасность, но и развиваться экономически».

    Еще одним направлением сотрудничества может стать военная отрасль. Как подчеркнул Семенов, Сирия заинтересована в закупке российских вооружений, поскольку «сирийская армия разгромлена, арсеналы истощены, тяжелой бронетехники практически не осталось, а Израиль продолжает наносить бомбовые удары».

    При этом ключевым индикатором российско-сирийского взаимодействия оба эксперта считают вопрос сохранения военных баз.

    Семенов отмечает, что этот вопрос обсуждается в Москве, а в Дамаске пока не выдвигали конкретных требований. По его данным, «сирийские источники сообщают, что в России якобы сейчас решают вопрос о том, оставить две базы в Сирии или одну», но официальных подтверждений этому нет. В свою очередь, Грозин акцентирует внимание на том, что функционирование российской военно-морской базы в Тартусе продолжается.

    «О выводе базы из Тартуса разговоров не ведется, несмотря на давление Брюсселя на новые сирийские власти. Они пока не поддаются этому давлению, и это позитивный сигнал», – полагает политолог. Он добавляет, что, исходя из геополитических соображений, новые сирийские власти не могут ориентироваться исключительно на близкую им Турцию, что стало очевидным после расширения израильской экспансии. «Ориентация только на Анкару не обеспечивает действенных защитных механизмов», – пояснил Грозин.

    В заключение эксперт проводит другую параллель с Афганистаном, где у России выстраивается похожая модель взаимоотношений. «Выстраивать отношения с талибами сложно, однако после ухода американцев из Кабула эти отношения развиваются по нарастающей. Поэтому Россия, понимая все сложности сирийского общества, все же заинтересована в сохранении рабочего уровня отношений с Дамаском», – резюмировал Грозин.

    Главное
    Медведев связал убийство Кирка с поддержкой Украины властями США
    В Конгрессе США предложили восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    России посулили миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    Создатель SSJ100 Погосян покинул разработчика самолета «Байкал»
    Студент признался в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
    Учеба в автошколах подорожала на 20%
    В Госдуме предложили повысить пенсии с 70 лет

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий

    Один союзник США безнаказанно совершил атаку на другого союзника – которого прикрывают американская военная база и купленные у США системы ПВО. Именно так на Ближнем Востоке восприняли удар Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. И хотя в Белом доме обещают, что подобное не повторится, главное уже сделано: подорвана вся система доверия к гарантиям США на Ближнем Востоке. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации