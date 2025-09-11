Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

Tекст: Андрей Резчиков

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем 15 октября российско-арабском саммите с участием представителей стран, входящих в Лигу арабских государств. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в посольстве страны, отметив, что о решении Дамаска участвовать в саммите было объявлено на этой неделе в рамках рабочего визита в Сирию вице-премьера России Александра Новака.

В ходе поездки в Дамаск Новак встретился с Ахмедом аш-Шараа, главой его администрации Махером аш-Шараа и главой МИД Сирии Асадом аш-Шейбани. Вице-премьер предложил им возобновить работу межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

В сообщении правительства РФ по итогам визита говорится о готовности России оказать новой сирийской администрации содействие в восстановлении энергетического сектора страны и в запуске ряда проектов по обеспечению ее топливом, продовольствием и фармацевтической продукцией.

«Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнерства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений», – заявил Новак.

В целом же отношения России с новой администрацией Сирии за последние полгода развиваются стремительно. О том, что Ахмед аш-Шараа мог бы прибыть в Москву для участия в саммите, говорилось в ходе официальной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Асада аш-Шейбани в Москве 31 июля. Министры обсуждали вопросы двусторонних отношений. Аш-Шейбани рассказал о заинтересованности Дамаска в построении правильного взаимодействия между странами на основе сотрудничества и взаимного уважения.

По его словам, отношения между народами двух стран имеют исторический характер, но существуют сложности, которые необходимо преодолеть. Лавров в ответ выразил надежду на участие аш-Шараа в первом саммите Россия – Лига арабских государств, подчеркнув значимость этого события для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В тот же день в Москве встретились главы Минобороны России и Сирии Андрей Белоусов и Мархаф Абу Касра. Министры обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Затем сирийская делегация, по данным агентства SANA, во главе с аш-Шейбани побывала в Кремле, где прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер ранее говорил по телефону с Ахмедом аш-Шараа, это произошло 12 февраля – примерно через три месяца после падения режима президента Башара Асада, который покинул Сирию в декабре прошлого года и вместе с семьей получил политическое убежище в России.

В ходе телефонного разговора Путин подчеркивал, что Россия остается привержена принципу «единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства». Президент России подтвердил готовность Москвы и дальше помогать Дамаску в улучшении социально-экономической обстановки, в том числе оказывать гуманитарную поддержку.

На то, что две страны намерены развивать отношения, указывает договоренность о печати новых сирийских банкнот российской госкомпанией «Гознак».

Первым об этом узнало агентство Reuters в конце августа. В мае появлялись сообщения о том, что Сирия якобы планирует отказаться от печати банкнот в России и наладить сотрудничество с ОАЭ и Германией.

По данным «Коммерсанта», Дамаск также заинтересован восстановить патрулирование южных провинций Сирии российской военной полицией, как это было до падения власти Асада, – особенно на фоне конфликта с Израилем. В экспертной среде подчеркивают, что силовая смена власти в Сирии – это не повод для разрыва двусторонних отношений.

По мнению востоковеда Кирилла Семенова, эксперта Российского совета по международным делам, прежний режим сам оказался виновником своего падения. «Какой смысл игнорировать новые сирийские власти, если они готовы к сотрудничеству с Россией? К тому же они уже предприняли определенные шаги навстречу Москве», – отмечает он.

Предстоящий визит сирийской делегации во главе с аш-Шараа в Москву, по словам Семенова, означает, что вопрос легитимации новых властей для России закрыт. Эксперт подчеркивает особый характер ситуации: «Мы бомбили тех, с кем теперь ведем переговоры. Это говорит о нашей способности проводить прагматичную политику». При этом, как полагает Семенов, заинтересованность в развитии экономических связей является взаимной.

Важность сохранения российского присутствия в Сирии эксперт иллюстрирует исторической параллелью: в случае ухода России могла бы сложиться ситуация, напоминающая уход США из Афганистана. «В отличие от американцев, мы прагматично сохраняем все свои позиции в Сирии. Наша цель – удержать присутствие на Ближнем Востоке», – пояснил Семенов.

Экономическое сотрудничество также показывает тенденции к восстановлению. Семенов прогнозирует, что эти связи могут развиваться даже динамичнее, чем в период правления Асада, «когда любая совместная работа блокировалась коррупцией». По его словам, местные законы ранее не позволяли вести дела без неформальных договоренностей, что мешало работе российских компаний.

«Сейчас же открываются новые перспективы. Вопрос лишь в том, насколько новые власти смогут преодолеть коррупцию», – добавил востоковед. Он указал, что российские компании могут принять участие в восстановлении инфраструктуры Сирии, а также сохраняются возможности для нефтедобывающих компаний.

Эту точку зрения разделяет Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. По его словам, помимо этого, есть перспективы крупных проектов в сфере транспорта, энергетики и безопасности. Грозин связывает эту необходимость с региональным контекстом: «Расширение агрессии, которую демонстрирует Израиль, подталкивает его соседей по региону к более внимательной оценке партнерства. Им необходимо искать другие центры силы, опираясь на которые можно не только обеспечить безопасность, но и развиваться экономически».

Еще одним направлением сотрудничества может стать военная отрасль. Как подчеркнул Семенов, Сирия заинтересована в закупке российских вооружений, поскольку «сирийская армия разгромлена, арсеналы истощены, тяжелой бронетехники практически не осталось, а Израиль продолжает наносить бомбовые удары».

При этом ключевым индикатором российско-сирийского взаимодействия оба эксперта считают вопрос сохранения военных баз.

Семенов отмечает, что этот вопрос обсуждается в Москве, а в Дамаске пока не выдвигали конкретных требований. По его данным, «сирийские источники сообщают, что в России якобы сейчас решают вопрос о том, оставить две базы в Сирии или одну», но официальных подтверждений этому нет. В свою очередь, Грозин акцентирует внимание на том, что функционирование российской военно-морской базы в Тартусе продолжается.

«О выводе базы из Тартуса разговоров не ведется, несмотря на давление Брюсселя на новые сирийские власти. Они пока не поддаются этому давлению, и это позитивный сигнал», – полагает политолог. Он добавляет, что, исходя из геополитических соображений, новые сирийские власти не могут ориентироваться исключительно на близкую им Турцию, что стало очевидным после расширения израильской экспансии. «Ориентация только на Анкару не обеспечивает действенных защитных механизмов», – пояснил Грозин.

В заключение эксперт проводит другую параллель с Афганистаном, где у России выстраивается похожая модель взаимоотношений. «Выстраивать отношения с талибами сложно, однако после ухода американцев из Кабула эти отношения развиваются по нарастающей. Поэтому Россия, понимая все сложности сирийского общества, все же заинтересована в сохранении рабочего уровня отношений с Дамаском», – резюмировал Грозин.