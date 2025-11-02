  • Новость часаВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    2 ноября 2025, 18:45 • В мире

    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы

    Эксперты объяснили преимущества Ирана перед США в переговорах по ядерной программе

    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы
    @ Ahmad Halabisaz/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иран заявил, что получил приглашение из-за рубежа к переговорам по ядерной программе. В Тегеране пока не ответили на него, но заявили, что восстановят все объекты, атакованные США и Израилем. Белый дом, в свою очередь, отправил замглавы Минфина Джона Херли в Израиль, ОАЭ, Турцию и Ливан обсудить давление на Иран. Как изменившийся ближневосточный политический ландшафт поможет Исламской республике запустить ядерную программу?

    Иран подтвердил получение из-за рубежа сообщений, касающихся возможного возобновления переговоров по ядерной программе. По словам Фатимы Мохаджерани, пресс-секретаря администрации президента, письмо было передано через Оман. «Подробности о характере и содержании сообщений будут предоставлены позже», – приводит ее слова Iran International.

    По данным иракского новостного издания Baghdad Al-Youm, ссылающегося на дипломатические источники в Тегеране, в сообщениях, переданных западными акторами Маскату, выражена готовность Вашингтона возобновить ядерные переговоры с Исламской республикой и решимость достичь нового соглашения с Ираном.

    При этом информагентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, со ссылкой на информированный источник опровергло данное сообщение* и заявило, что «США не направляли никаких сообщений через Оман».

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступая в субботу на конференции «Диалог в Манаме», выразил надежду на возобновление переговоров между Ираном и США. Глава МИД Катара Мухаммед аль-Тани заявил, что Доха работает над тем, чтобы вернуть обе стороны к новому договору. «Мы можем достичь соглашения, которое будет выгодно нашему региону, Ирану и США. Иран – наш сосед, его стабильность – это не роскошь, а необходимость», – сказал он.

    В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика восстановит ядерные объекты, подвергшиеся атакам США и Израиля, пишет Reuters. «Наука живет в умах наших ученых. Разрушение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы отстроим их с еще большей мощью», – анонсировал он.

    Вместе с тем замглавы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли в пятницу начал турне, в рамках которого совершит визиты в Израиль, ОАЭ, Турцию и Ливан, чтобы обсудить давление на Иран.

    «Трамп ясно дал понять, что на дестабилизирующие и террористические действия Ирана необходимо ответить постоянным и скоординированным давлением. Я с нетерпением жду встречи с нашими партнерами для обсуждения усилий по лишению Тегерана и его доверенных лиц доступа к финансам, на который они полагаются, чтобы уклоняться от международных санкций, финансировать насилие и подрывать стабильность в регионе», – заявил он.

    Трамп вывел США из ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами, ограничивающей обогащение урана Тегераном в обмен на ослабление санкций. Позднее ООН восстановила эмбарго на поставки оружия и другие санкции в отношении иранской стороны.

    В июне 2025 года Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, сообщает РИА «Новости».

    Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого Исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удар по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

    Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Но в июле Трамп предупредил, что отдаст приказ нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран попытается возобновить их работу.


    Мир вступает в новую эпоху ядерного соперничества, где решающими становятся уже не количество боеголовок, а скорость реакции, точность удара и технологическое превосходство, пишет Telegram-канал «Дневник иранского журналиста».

    «Приказ Трампа о возобновлении ядерных испытаний стал сигналом конца эпохи контроля над вооружениями. Китай и Россия ответили жестко, но ясно одно – планета входит в период, когда ядерная стратегия превращается в технологическое соревнование», – отмечают авторы и указывают, что подземные ядерные программы ближневосточных стран делают регион еще более нестабильным. «Классическое «сдерживание через страх» больше не работает», – отмечается в сообщении.

    «Тегеран выстраивает стратегию «умного сдерживания» – сочетание оборонных технологий, космических и киберсистем, дипломатической гибкости и национальной автономии. Если Иран удержит этот курс, он сможет превратить внешнее давление и военные угрозы в рычаг усиления своего геополитического статуса – не только в регионе, но и на глобальном уровне, где баланс сил пишется заново», – указывают авторы.

    «Переговоры и возврат к всеобъемлющему плану по урегулированию иранской программы подразумевают отсутствие какого-либо давления на Тегеран. Иранская сторона ранее подписывала документ по этому вопросу в равноправном взаимодействии с иностранными государствами, и условия включали гарантии безопасности и для самой Исламской республики», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Кроме того, именно при Трампе был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани – один из архитекторов иранского прочтения мира на Ближнем Востоке. Как следствие, после этого обрушилась вся архитектура «шиитского полумесяца», которая выстраивалась как альтернативная система безопасности для Ирана в случае отказа от военного атома», – напомнил спикер.

    «Именно крушение этой системы привело к летней кампании против иранских ядерных объектов. Более того, как мы помним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху даже призывал к свержению нынешнего режима в Тегеране. Потому в нынешний момент от наличия или отсутствия ядерной программы в гораздо большей степени, чем в прошлом, зависят вопросы безопасности Ирана и даже самого его существования», – продолжил аналитик.

    «На этом фоне Иран вряд ли пойдет на одностороннее разоружение и передачу обогащенного урана под внешний контроль.

    Он, скорее всего, будет замыкать внутри себя все необходимые технологии, которые позволят стране в любой момент перейти со статуса предпорогового государства в статус официального владельца ядерного оружия», – спрогнозировал собеседник.

    «Очевидно, бомбардировки не остановили развитие иранской ядерной программы, ведь речь идет о сотнях объектов и ученых, разбросанных по всей стране. Кроме того, у Тегерана рабочие взаимоотношения с Исламабадом – признанным лидером исламского мира в вопросе ядерного оружия. Поэтому Иран может получать серьезную помощь в этой сфере со стороны восточного соседа и от ряда других государств в смежных областях», – заметил эксперт.

    «Иран сейчас не получит ничего от мирных переговоров с США и ЕС, которые, скорее всего, будут использованы для шпионажа, выяснения текущего состояния иранской программы, а также попыток навязать Тегерану кабальные условия и односторонние уступки. Судя по всему, иранская сторона ограничится формальным ведением диалога с тем, чтобы четко донести свою позицию до Запада, не более того», – считает он.

    «Что касается США, то им сейчас крайне затруднительно вести масштабные военные операции, сравнимые, например, с «Бурей в пустыне» или вторжением в Ирак в 2003 году, в силу того что очень сильно поменялся ближневосточный политический ландшафт. У Вашингтона нет такой активной военной поддержки со стороны монархий Персидского залива. Иран же наглядно продемонстрировал, что американские базы находятся в зоне досягаемости его баллистических ракет», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, перемещение авианосных групп в Персидский залив чревато для США очень серьезными потерями. К тому же не уверен, что американская общественность поддержит какую-либо крупномасштабную военную операцию на Ближнем Востоке. А отдельными ударами иранскую ядерную программу уничтожить не удастся. Таким образом, я не вижу у США сейчас действенных инструментов для давления на Тегеран», – резюмировал Анпилогов.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации