Путин оставил памятный автограф на плакате с российскими самолетами

Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

Tекст: Антон Антонов

Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.