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Депутаты ЕП призвали к новым форматам диалога с Россией
Европейские парламентарии выразили серьезную озабоченность курсом Евросоюза на конфронтацию и призвали к срочным инициативам по деэскалации отношений с Москвой.
Депутаты Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург прибыли в Москву для проведения переговоров, передает РИА «Новости».
Визит организован по приглашению Института Европы РАН. В российской столице политики встретятся с представителями администрации президента, Госдумы и гражданского общества.
«Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии», – говорится в заявлении парламентариев.
Гости выразили серьезную озабоченность тем фактом, что Евросоюз все сильнее движется к полномасштабному конфликту. По их мнению, срочные инициативы по деэскалации помогут восстановить доверие и достичь прочного мира в Европе с учетом взаимных интересов безопасности. Эта поездка продолжает диалог, начатый политиками в прошлом году на 80-летии Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених приезжали в Москву на празднование Дня Победы.
Во время этого визита европейские депутаты призвали мир к поиску дипломатических решений.
В мае текущего года люксембургский политик Фернан Картайзер организовал для европейских парламентариев новый визит в Россию.