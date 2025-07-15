Госдума приняла закон о перечне одурманивающих веществ

Закон наделил правительство полномочиями формировать перечень одурманивающих веществ

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект, о котором сообщает ТАСС, был внесен правительством в Госдуму в марте текущего года и одобрен в первом чтении в мае. Документ предусматривает наделение правительства России правом определять порядок формирования списка одурманивающих веществ, а также порядок внесения изменений в данный перечень.

Поправки предлагается внести в действующий закон «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации». Ранее кабинет министров уже имел право утверждать сам перечень таких веществ, однако четкой процедуры его формирования и обновления в законодательстве не было.

В ходе обсуждения отмечалось, что новые полномочия позволят своевременно реагировать на появление на рынке новых веществ, обладающих одурманивающим действием, и обеспечивать более эффективное регулирование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, закон о введении уголовной ответственности за производство и продажу немаркированных сигарет и вейпов одобрен на пленарном заседании.

Минздрав России предложил внести в список одурманивающих веществ веселящий газ, смесь дифенгидрамина с этиловым спиртом, ксенон и смесь доксиламина с этиловым спиртом.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым уточняется понятие «состояние опьянения» и указывается, что его могут вызвать психотропные и психоактивные вещества.