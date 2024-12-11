Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
ВСУ начали использовать телеги и тачки для подвоза боеприпасов
ВСУ использовали телеги и тачки для подвоза боеприпасов из-за распутицы
Подразделения ВСУ на харьковском, купянском и донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутицам.
Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные на харьковском, купянском и донецком направлениях, столкнулись с проблемами логистики из-за сезонной распутицы на грунтовых дорогах. Как сообщает ТАСС, из-за осадков западная бронетехника и внедорожники, которыми пользуется ВСУ, не могут проехать по бездорожью. В результате украинским солдатам приходится доставлять боеприпасы, продовольствие и другие вещи вручную.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские боевики для облегчения доставки начали использовать садовые и строительные тачки, которые были отняты у местных жителей, а также зафиксированы случаи применения гужевого транспорта в купянском районе. Он подчеркнул, что низкая проходимость западной техники значительно осложняет логистику на передовой и создает дополнительные трудности для ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Донецкой Народной Республики (ДНР) оставили натовские гранатометы, ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 человек, а командир ВСУ заявил о риске быстрого поражения Украины в случае сокращения помощи от администрации Дональда Трампа.