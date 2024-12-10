Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Командир ВСУ заявил о риске быстрого поражения при сокращении помощи от Трампа
Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.
Украинские военные выразили обеспокоенность будущим сокращением военной помощи от США, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, сообщает ТАСС.
Командир роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ, известный под позывным Хаммер, заявил о возможности быстрого поражения в противостоянии с российскими вооруженными силами.
«Когда все средства иссякнут, вы должны понимать, что мы будем уничтожены очень быстро», – сказал он агентству Associated Press.
По данным агентства, нынешняя администрация президента США Джо Байдена активно наращивает оборонные возможности Украины, используя каждый доступный ей доллар. Однако с приходом Трампа в Белый дом такая политика может измениться, что вызывает озабоченность на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа не должна рассчитывать на заморозку конфликта на Украине, а США потребовали мобилизовать молодых украинцев для участия в боевых действиях, несмотря на то что сделка Зеленского с Трампом считается заранее обреченной на провал.