Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные выразили обеспокоенность будущим сокращением военной помощи от США, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, сообщает ТАСС.

Командир роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ, известный под позывным Хаммер, заявил о возможности быстрого поражения в противостоянии с российскими вооруженными силами.

«Когда все средства иссякнут, вы должны понимать, что мы будем уничтожены очень быстро», – сказал он агентству Associated Press.

По данным агентства, нынешняя администрация президента США Джо Байдена активно наращивает оборонные возможности Украины, используя каждый доступный ей доллар. Однако с приходом Трампа в Белый дом такая политика может измениться, что вызывает озабоченность на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа не должна рассчитывать на заморозку конфликта на Украине, а США потребовали мобилизовать молодых украинцев для участия в боевых действиях, несмотря на то что сделка Зеленского с Трампом считается заранее обреченной на провал.