ВСУ оставили натовские гранатометы во время отступления с позиций под Новгородским и Дзержинском

Tекст: Максим Попов

По словам командира группы 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Сыч, отряды ВСУ, отступая с позиций в районе Новгородского и Дзержинска в ДНР, оставили натовские гранатометы и гранаты, передает РИА «Новости».

Он отметил, что такое вооружение создает неудобства при отходе и поэтому остается на позициях. «Чаще всего это гранатометы, ручные гранаты, так как это вооружение, которое противник, грубо говоря, не успевает забирать с позиций, отходя», – сказал военнослужащий.

Спецназовец добавил, что под Новгородским и Дзержинском на данный момент соотношение натовских и старых советских образцов вооружения у противника составляет около 70% и 30% соответственно. Обнаружение складов вооружения дает преимущество и позволяет укреплять позиции российским силам, подчеркнул он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 5 декабря ВСУ потеряли контроль над несколькими позициями в укрепленном районе на шахте в Дзержинске, который был одним из важнейших в городе.



