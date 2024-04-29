29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2
Германия передала Украине БМП Marder, ПВО Skynex, снаряды для танков Leopard 2 и ПВО IRIS-T SLM
В новый пакет военной помощи, переданный Украине, вошли десять БМП Marder, боеприпасы к ним, ПВО Skynex, ракеты для ПВО IRIS-T SLM, снаряды для танков Leopard 2 и зенитных самоходных установок Gepard, свидетельствуют данные правительства Германии.
Кроме того, переданы 7,5 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, радар TRML-4D, мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs и девять минных тралов, передает РИА «Новости».
Также Украине направлены другие боеприпасы, противотанковые гранатометы RGW 90, противоракетные системы AMPS для вертолетов, лодочные моторы, светильники, полуприцепы, маскировочные сети, пончо и наборы первой помощи.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву и заявил, что не изменит решение.