Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
Значительная часть банковских сервисов на Украине оказалась недоступна после технических обновлений в одном из дата-центров.
Причиной масштабного сбоя банковской системы на Украине стало обновление в одном из крупных центров обработки данных, передает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина и онлайн-сервис «Действие».
В сервисе отметили, что специалисты продолжают работать над восстановлением работы банковских услуг. При этом в «Действии» не уточнили, какие именно обновления стали причиной сбоя и не сообщили подробностей происходящего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.