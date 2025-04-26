На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы

Причиной масштабного сбоя банковской системы на Украине стало обновление в одном из крупных центров обработки данных, передает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина и онлайн-сервис «Действие».

В сервисе отметили, что специалисты продолжают работать над восстановлением работы банковских услуг. При этом в «Действии» не уточнили, какие именно обновления стали причиной сбоя и не сообщили подробностей происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.