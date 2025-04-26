  • Новость часаПесков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США
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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    6 комментариев
    26 апреля 2025, 09:57 • Новости дня

    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы

    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Значительная часть банковских сервисов на Украине оказалась недоступна после технических обновлений в одном из дата-центров.

    Причиной масштабного сбоя банковской системы на Украине стало обновление в одном из крупных центров обработки данных, передает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина и онлайн-сервис «Действие».

    В сервисе отметили, что специалисты продолжают работать над восстановлением работы банковских услуг. При этом в «Действии» не уточнили, какие именно обновления стали причиной сбоя и не сообщили подробностей происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

    25 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине

    «Газета.Ru»: Сын заместителя директора ЦРУ по инновациям погиб на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Сын высокопоставленного американского разведчика – замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Майкл Глосс погиб на Украине, сражаясь на стороне российских вооруженных сил, сообщил украинский портал «Страна.ua».

    Сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс Майкл в возрасте 21 года погиб на Украине, он воевал на стороне России в составе десантного подразделения, сообщает «Газета.Ru» cо ссылкой на украинский портал «Страна.ua».

    Мать Майкла Джулиан Галлина Глосс имеет более 30 лет службы в американской разведке, с февраля 2024 года занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец погибшего, Ларри Глосс, служил в ВМС США и возглавляет организацию, которая разрабатывает программное обеспечение для НАТО.

    Семья рассказала, что Майкл долгие годы был экоактивистом, путешествовал по миру, помогал восстанавливать здания в разных странах, поддерживал Украину. В 2023 году он решил поехать в Крым на встречу хиппи-движения «Радужная семья» и попытался получить гражданство России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск).

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    25 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга озвучил три ключевые позиции Киева по завершению конфликта.

    Он отметил, что Украина не признает ни одной части территории российской, включая Крым, сообщает «РБК-Украина». Тихий добавил, что Киев не согласится на какие-либо ограничения в отношении своих вооруженных сил, оборонного потенциала или международной военной поддержки.

    Также, по его словам, ни одна третья страна не должна иметь права вето на внешнеполитический выбор Украины, включая вопрос вступления в альянсы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает. Он также заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

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    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

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    25 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вернувшаяся после обмена военнопленными на Украину Катерина Полищук, известная как Пташка, была замечена на передовой в составе штурмовой бригады ВСУ в районе Красноармейска.

    Украинская националистка Катерина Полищук, известная как Пташка, снова находится на передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на Life.ru.

    После обмена пленными в 2022 году она вернулась на Украину и некоторое время участвовала в публичных мероприятиях, включая финал шоу «Голос страны» и новогодний концерт на Софийской площади Киева.

    Журналисты отмечают, что вскоре общественный интерес к ней заметно снизился, после чего Полищук попыталась вернуться на фронт, но не получила широкой огласки.

    В данный момент Пташка числится волонтером при 59-й бригаде ВСУ и занимается сбором средств на беспилотники для нужд подразделения.

    По данным следственных материалов России, до плена она не была парамедиком, а служила снайпером и, по этим данным, убивала мирных жителей Мариуполя, выходивших на улицу за водой и едой.

    Биография Полищук также свидетельствует о ее идеологической приверженности национализму с юных лет.

    Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подготовке военного трибунала над пленными нацистами.

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    25 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

    В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

    Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

    «Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

    Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию  безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    25 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

    Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
    @ Александра Зубенко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В убийстве генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецслужб. Похожим образом был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов – тогда был заминирован электросамокат, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба.

    «Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

    Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

    «Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

    Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

    По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

    Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

    В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    25 апреля 2025, 13:49 • Новости дня
    Трамп: Крым останется российским

    Трамп заявил о понимании Зеленским принадлежности Крыма России

    Трамп: Крым останется российским
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

    В интервью журналу Time Дональд Трамп заявил о том, что Крым останется у России и, по его мнению, это понимает глава киевского режима Зеленский, передает ТАСС.

    Кроме того, Трамп отметил, что США ведут переговоры с Россией исключительно по вопросу Украины.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации BBC допустил возможность уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине, он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, и назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    25 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

     Трамп в интервью журналу Time заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет Киев, передает ТАСС. По его словам, причиной обострения ситуации стало намерение украинских властей присоединиться к НАТО.

    «Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевым фактором, приведшим к конфликту.

    Трамп также сомневается, что Украина может когда-либо вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО.

    Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.

    Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона, подчеркнув, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.

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    25 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    США намерены признать контроль России над новыми регионами
    США намерены признать контроль России над новыми регионами
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, пишет Reuters.

    По данным агентства, США выразили намерение де-факто признать российский контроль над территориями Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областями при заключении мирного соглашения по Украине, передает ТАСС.

    Отмечается, что соответствующий проект был представлен спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.

    В документе также указано, что Вашингтон готов де-юре признать юрисдикцию России над Крымом, при этом Украине должна быть возвращена территория Харьковской области, а также предоставлен доступ к прохождению по реке Днепр и контроль над Запорожской АЭС.

    Кроме того, как сообщает Reuters, Европа и Украина предложили США поэтапно ослаблять американские санкции против России в случае выполнения мирного соглашения.

    В документе уточняется, что санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно сняты после достижения устойчивого мира, но их возобновление возможно при нарушении договоренностей сторонами. Территориальные споры планируется обсуждать уже после установления режима прекращения огня, на основании нынешней линии соприкосновения.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.

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    25 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о затягивании украинской стороной подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

    По словам Трампа, подписание документов задерживается более чем на три недели, передает РИА «Новости».

    В соцсети Truth Social американский лидер написал: «Возглавляемая Владимиром Зеленским Украина не подписала финальные документы по очень важной сделке о минералах. Задержка не менее трех недель. Надеюсь, она будет подписана немедленно».

    Ранее сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе, а также что администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

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    25 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Кличко предположил, что украинские власти могут согласиться на уступки России ради временного мира, передает ТАСС.

    По его словам, такое решение может быть принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом он не стал называть конкретные районы, которые могут быть переданы.

    Кроме того, мэр Киева также заявил, что народ Украины никогда не признает подобные уступки, даже если власти пойдут на них ради завершения конфликта.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.


    Коментарии (6)
    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова осадила западного журналиста из-за вопроса о позиции Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала журналисту на некорректность вопросов о позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

    Захарова подвергла сомнению корректность вопроса западного журналиста о якобы пророссийской позиции Трампа по вопросу урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

    Она выразила удивление по поводу обвинений в адрес главы Белого дома и призвала уточнить, кто именно выдвигал подобные обвинения.

    «Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос», – заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста.

    Ранее издание The Hill писало о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому.

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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

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    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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