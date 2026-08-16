Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.11 комментариев
Украинские военкомы отпустили похищенного митрополита УПЦ
Задержанного ранее митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия освободили из киевского призывного пункта, однако представители территориального центра комплектования незаконно забрали его удостоверение личности.
Адвокат Никита Чекман сообщил об освобождении священнослужителя, передает РИА «Новости». Похищенный ранее владыка покинул здание киевского военкомата.
Правозащитник написал в своем Telegram-канале: «Только что митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия отпустили из Дарницкого РТЦК… Кроме того, по словам владыки… представители ТЦК изъяли у него паспорт гражданина Украины». При этом никакой расписки об изъятии документа составлено не было.
Юрист отметил, что еще одного задержанного клирика епархии протоиерея Анатолия Вишневого пытаются принудительно мобилизовать. Священник не находился в розыске и не нарушал правила учета. Защита планирует обжаловать незаконные действия украинских силовиков.
На Украине продолжается масштабная кампания против канонической церкви. СБУ регулярно проводит обыски в храмах, а раскольники силой захватывают приходы. Осенью 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники украинского военкомата похитили митрополита Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого.
Днем ранее представители ТЦК насильно мобилизовали протодиакона кафедрального собора в городе Тульчине.
В начале августа военкомы забрали клирика Нещеровской обители Александра Ювко после воскресного богослужения.