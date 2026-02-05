NYT сообщила о вложениях Эпштейна в стартапы Кремниевой долины

NYT: Эпштейн инвестировал в Coinbase и стартапы Кремниевой долины

Tекст: Мария Иванова

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, активно вкладывал средства в стартапы из Кремниевой долины, в том числе в криптобиржу Coinbase, сообщает The New York Times.

По данным издания, в 2014 году Эпштейн инвестировал 3 млн долларов в Coinbase, что впоследствии принесло ему многомиллионную прибыль, несмотря на скандальную репутацию и судимость за склонение несовершеннолетней к проституции в 2008 году, отмечает ТАСС.

Кроме того, Эпштейн вложил 5 млн долларов в компанию Jawbone и позднее нарастил эти инвестиции до 11,25 млн долларов. Также он направил 40 млн долларов в венчурный фонд Valar Ventures, основанный одним из создателей PayPal Питером Тилем. Газета отмечает, что финансист через своих советников рассматривал возможность вложений в Palantir и Spotify, обсуждая детали с самим Тилем.

В 2017 году советник Эпштейна Пол Барретт благодаря связям с Deutsche Bank смог получить для финансиста доступ к инвестициям в космическую компанию SpaceX Илона Маска через фонд Vy Capital. В технологической среде Эпштейн поддерживал контакты с сооснователем Coinbase Фредом Эрсамом, а также с известными инвесторами Броком Пирсом и Джейсоном Калаканисом.

The New York Times подчеркивает, что сеть связей Эпштейна позволяла ему получать доступ к перспективным стартапам, несмотря на его скандальное прошлое. По оценкам, к моменту ареста в 2019 году его состояние, сформированное в том числе за счет вложений в технологический сектор, превышало 600 млн долларов.

Министерство юстиции США 30 января 2026 года опубликовало более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна, замешанного в сексуальных преступлениях, в том числе педофилии. Среди его знакомых фигурируют бывший президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп. Открытие материалов стало возможным благодаря закону, который подписал Трамп в ноябре 2025 года. После самоубийства Эпштейна в тюремной камере в августе 2019 года уголовное дело было закрыто.

