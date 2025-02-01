Маск назвал АдГ единственной надеждой для Германии

Маск поддержал немецкую правую партию АдГ как единственную надежду для ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск сделал заявление о политической ситуации в Германии, передает РИА «Новости». Он назвал правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) «единственной надеждой» для страны. Заявление, сделанное им в соцсети X, вызвало широкий общественный резонанс.

Маск ранее опубликовал статью в немецкой газете Welt, где отмечал, что АдГ является единственной политической силой, способной предотвратить превращение Германии в «тень своего прежнего я». Эти слова вызвали волну споров как в редакции газеты, так и среди немецких политиков. Последствия статьи не заставили себя ждать: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель решила уйти в отставку.

Реакция на заявление Маска не ограничилась только редакцией Welt. Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в немецкие выборы. Однако это не остановило Маска, который позже провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.



Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском этой партии.

Между тем партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) по результатам последнего опроса компании YouGov обошла социал-демократов по популярности, увеличив свой рейтинг на 4% за неделю.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск превращает Германию в европейский плацдарм Трампа.