Пашинян и Алиев обсудили Зангезурский коридор и парафирование мирного соглашения

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщило азербайджанское информационное агентство Trend, среди тем переговоров были делимитация границы между странами, открытие и развитие Зангезурского коридора, а также парафирование мирного соглашения, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны пришли к общей договоренности продолжить переговоры. Дальнейшее обсуждение планируется как на уровне рабочих групп, так и при участии руководства обеих стран.

В четверг в Абу-Даби начались переговоры между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном стало бы важным шагом для обеспечения стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе.

В апреле Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.