По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.3 комментария
Пашинян и Алиев обсудили Зангезурский коридор и парафирование мирного соглашения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.
Как сообщило азербайджанское информационное агентство Trend, среди тем переговоров были делимитация границы между странами, открытие и развитие Зангезурского коридора, а также парафирование мирного соглашения, передает ТАСС.
В ходе встречи стороны пришли к общей договоренности продолжить переговоры. Дальнейшее обсуждение планируется как на уровне рабочих групп, так и при участии руководства обеих стран.
В четверг в Абу-Даби начались переговоры между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном стало бы важным шагом для обеспечения стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе.
В апреле Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.