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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

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    10 июля 2025, 13:12 • Новости дня

    Песков: Мирный договор Армении и Азербайджана принесет предсказуемость Кавказу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном стало бы важным шагом для обеспечения стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Именно подписание такого договора – оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», – отметил он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь отметил, что Россия поддерживает прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проходят в ОАЭ. Он добавил, что Москва неоднократно выражала одобрение такому диалогу на высшем уровне и поддерживает скорейшее достижение соглашения. Песков подчеркнул, что власти России приветствуют любые шаги, способствующие подписанию мирного договора между двумя странами.

    В четверг в Абу-Даби начались переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян планируют встретиться в Дубае для обсуждения проекта мирного соглашения между двумя странами.

    Песков сообщил, что Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, если это потребуется.

    9 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    В здании МИД произошла авария

    В МИД объяснили шум на брифинге Захаровой аварией и работой пожарной системы

    В здании МИД произошла авария
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время брифинга спикера МИД России Марии Захаровой был зафиксирован продолжительный посторонний шум, причиной которого стала авария в здании дипведомства.

    Причины фонового шума во время брифинга Захаровой разъяснил источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России, передает ТАСС.

    По его словам, авария произошла в первом корпусе здания министерства и привела к подтоплению подвальных помещений.

    В результате запуска автоматических систем пожаротушения в здании появился посторонний шум, который был слышен во время онлайн-конференции. Он продолжался около 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы журналистов.

    «Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», – сказал собеседник издания.

    В феврале Захарова выразила недовольство из-за многочисленных звонков от журналистов CNN во время ее брифинга, отметив, что у нее «уже нагрелась трубка».

    В ноябре Захарова рассказала о телефонном звонке, который получила во время еженедельного брифинга.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова после беседы с азербайджанским омбудсменом Сабиной Алиевой подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ Азербайджана от избыточно жестких мер по отношению к россиянам, задержанным властями республики.

    «Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты – те, кого выбрали они сами. Чтобы консульская помощь им была оказана в полном объеме. И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах», – подчеркнула омбудсмен, передает ТАСС.

    Москалькова также добавила, что чрезмерные публичные и жесткие меры, которые она считает несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не должны применяться, а все несправедливости и незаконности необходимо устранить.

    По словам Москальковой, азербайджанская сторона получила ходатайство России о проверке адекватности применяемых мер, но официального ответа по итогам пока не предоставила.

    Ранее в Азербайджане сообщили о задержании россиян по подозрению в наркоторговле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва и Баку находятся в контакте, российская сторона отстаивает интересы задержанных россиян.

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    9 июля 2025, 15:52 • Новости дня
    Посол Келин: Британия восстанавливает воздушный компонент ядерной триады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.

    Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.

    В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.

    Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.

    Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.

    Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

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    9 июля 2025, 16:22 • Новости дня
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.

    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во время уборки сена на хуторе Колотиловский сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Мужчина с тяжелыми травмами скончался по пути в больницу. Среди раненых – 17-летний подросток, у которого диагностирована тупая травма живота, его отправили в Ракитянскую ЦРБ для дополнительного обследования. Второй пострадавший, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, получил необходимую медицинскую помощь и продолжит лечение амбулаторно.

    В результате инцидента повреждена одна сельскохозяйственная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в Шебекино подросток пострадал во время обстрела со стороны ВСУ.

    Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ в Белгородской области.

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    9 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Песков: Кремль не получал письмо графа Шереметева Путину о возвращении в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не получал письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе с RTVI Песков заявил, что ему ничего неизвестно о таком обращении, передает РИА «Новости». «Пока к нам не дошло», – сказал он.

    Ранее в СМИ была опубликована копия письма, в котором Шереметев обратился к Путину с просьбой о содействии в переезде из Франции в Россию, а также в перевозке своих вещей, включая коллекцию. В письме Шереметев сообщил, что как старший потомок рода графов Шереметевых, он желает исполнить последнюю волю отца, провести остаток жизни в России и быть похороненным на родине.

    В 2011 году графу Петру Шереметеву, потомку знаменитого российского дворянского рода, вручили внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.

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    9 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, спасший людей при атаке беспилотника на пляже в Курске, будет награжден орденом Мужества посмертно.

    Соответствующее указание дал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Гаврилов погиб во время атаки ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Вячеслав Гаврилов, сотрудник группы задержания ОВО по городу Курску, прибыл на место происшествия после первого удара беспилотника и начал помогать эвакуировать людей. В момент второго удара он находился на пляже и погиб на месте. Ему было всего 27 лет.

    «Он погиб как герой, спасая других», – говорится в сообщении Росгвардии. Орденом Мужества Вячеслав Гаврилов награжден посмертно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик.

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    9 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    На Театральной площади Курска появился мемориал жертвам ночного удара по пляжу

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Курска горожане организовали стихийный мемориал, принося цветы и игрушки после ночного удара по пляжу, унесшего жизни людей.

    Горожане несут к месту памяти цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить погибших. Особую боль вызывает гибель пятилетнего мальчика Анатолия, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Глава региона отметил, что каждый из погибших стал жертвой «бесчеловечных преступлений нацистов».

    Напомним, спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно.

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    9 июля 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин поручил МВД создать цифровой профиль иностранца к июню 2026 года
    Путин поручил МВД создать цифровой профиль иностранца к июню 2026 года
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о создании электронного профиля для иностранцев, который должен начать работу к лету следующего года.

    Как сообщает ТАСС, МВД России согласно указу президента обязано до 30 июня 2026 года создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

    Документ предусматривает, что в новом ресурсе должны содержаться сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают в Россию, выезжают из страны, а также находятся или проживают на территории России.

    В задачах цифрового профиля обозначено формирование полной, достоверной и актуальной информации, необходимой для оценки миграционной ситуации и принятия соответствующих мер. Новый инструмент должен помочь государству эффективнее отслеживать перемещения иностранцев и управлять миграционными потоками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом регулировать проживание мигрантов. Президент Владимир Путин допустил возможность создания цифровых профилей граждан России с использованием технологий искусственного интеллекта.

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    9 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Суд Вологды аннулировал контракт на установку памятника Сталину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину.

    «Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью», – сказано в карточке дела, передает РИА «Новости».

    Ранее прокуратура региона обратилась в арбитражный суд с требованием признать контракт недействительным из-за нарушений в сфере госзакупок. Отмечалось, что контракт был заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств. В случае удовлетворения иска предполагался возврат памятника предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат 10,5 млн рублей Вологодскому музею-заповеднику.

    Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что судебный спор касается исключительно контракта и не затрагивает судьбу самого монумента. Памятник останется на своем месте возле музея «Вологодская ссылка».

    В декабре прошлого года в Вологде состоялось открытие памятника Иосифу Сталину рядом с музеем «Вологодская ссылка».

    В мае в преддверии празднования 80-летия Победы в поселке Кадуй Вологодской области появился новый памятник Иосифу Сталину, установленный по инициативе коммунистов.

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    9 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    В Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с 70 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, предлагающий изменить возраст назначения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, разработали в Госдуме.

    Документ, разработанный главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, предусматривает повышение надбавки на 100% с 70 лет, на 200% с 80 лет или при инвалидности I группы, а также на 300% с 90 лет, передает ТАСС.

    Инвалидам I группы также предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в размере 200%.

    В пояснительной записке отмечено, что идея законопроекта появилась после обращения пенсионера из Луганска, который много лет трудился на опасном производстве. Сейчас, по словам Нилова, фиксированная выплата составляет 8907,7 рубля в месяц.

    Нилов указал, что действующий возрастной порог для получения надбавки – 80 лет – не позволяет большинству пожилых граждан воспользоваться этим правом. По словам депутата, до 80 лет доживают только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 – лишь 16% мужчин и около 34% женщин.

    Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, кому в июле положены увеличенные пенсии.

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    9 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Белоусов провел переговоры с министром обороны Казахстана

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялись переговоры между российским министром обороны Андреем Белоусовым и его казахстанским коллегой Дауреном Косановым.

    В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества и перспективы развития двусторонних отношений, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Белоусов поприветствовал Косанова, отметив, что это его первый визит в Россию в качестве министра обороны Казахстана. «Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности, и оборонно-промышленного комплекса», – заявил Белоусов.

    В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. В российском военном ведомстве подчеркнули, что подобные переговоры способствуют развитию партнерских отношений.

    В мае Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество.

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    9 июля 2025, 13:33 • Новости дня
    ФСБ раскрыла схемы вовлечения россиян в совершение диверсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили о разоблачении схемы, при которой украинские вербовщики обманывают россиян, вовлекая их в совершение диверсий под предлогом легких заработков.

    Комментируя задержание пяти человек в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае за теракты на транспорте, в ФСБ сообщили, что вербовщики убеждали граждан, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки якобы покроет обещанный гонорар, передает ТАСС.

    «Вербовщики сообщают своим «подопечным», что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 20 тыс. рублей», – заявили в ведомстве.

    В действительности, как отмечает ФСБ, попытки заработка на подобных действиях приводят к уголовной ответственности по статьям «Диверсия» и «Террористический акт», предусматривающим наказание от 15 лет и до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в трех российских регионах пресечена деятельность пятерых граждан, подозреваемых в совершении диверсий и поджогов по заданиям украинских спецслужб.

    Ранее ФСБ предупредила о вербовке россиян спецслужбами Украины через мессенджеры.

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    9 июля 2025, 17:49 • Новости дня
    Названы сроки начала строительства нефтепровода в Конго совместно с Россией

    Министр: Россия начнет строить нефтепровод в Конго в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Конго ожидают, что работы по новому трубопроводу с Россией стартуют в следующем году, после подписания необходимых соглашений.

    О планах на начало строительства нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо» в 2026 году сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа, передает РИА «Новости». По его словам, все соглашения с российской стороной уже заключены, сейчас ведется работа над финансированием проекта.

    Министр подчеркнул, что по финансовым вопросам в ближайшее время пройдет «большая встреча».

    В октябре Республика Конго заключила с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо».

    Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита в Москву договорился с президентом России Владимиром Путиным нарастить сотрудничество в энергетике.

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    9 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Папа римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ватикан выразил готовность стать местом для возможных переговоров между представителями России и Украины по урегулированию конфликта.

    О готовности Ватикана стать площадкой для урегулирования украинского конфликта сообщил секретариат Святого престола, передает ТАСС.

    Папа римский Лев XIV провел встречу с Владимиром Зеленским, во время которой «подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане».

    В мае глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о предстоящей личной встрече с новоизбранным папой римским Львом XIV.

    Ранее папа римский Лев XIV во время первой воскресной проповеди призвал к достижению «продолжительного и подлинного мира» на Украине.

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    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны

    В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Попытка Китая улучшить отношения с ЕС провалилась

    Китайских дипломатов в Берлине и Брюсселе вызвали «на ковер» в связи с инцидентом в Красном море, где китайский военный корабль якобы направил лазер на немецкий самолет. Сам инцидент произошел незадолго до юбилейного саммита ЕС-КНР, программа которого была сокращена. В чем заключается суть этого конфликта и какое отношение он имеет к России? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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