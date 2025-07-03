Стало известно о планах Алиева и Пашиняна обсудить мирное соглашение

Middle East Eye: Алиев и Пашинян могут обсудить мирное соглашение в Дубае

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает портал Middle East Eye со ссылкой на источники, близкие к переговорам, обе стороны сохраняют заинтересованность в дипломатическом процессе, несмотря на существующие разногласия, пишет ТАСС.

Предыдущая встреча лидеров состоялась в мае на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, где стороны выразили готовность к диалогу. Middle East Eye отмечает, что предстоящие переговоры в Дубае рассматриваются как положительный сигнал на фоне продолжающихся трений между Баку и Ереваном.

Хотя в марте стороны согласовали проект мирного договора, Азербайджан выдвигает дополнительные требования, включая внесение изменений в конституцию Армении, прекращение работы миссии ЕС и роспуск Минской группы ОБСЕ. Внутриполитическая ситуация в Армении осложняет возможность проведения конституционного референдума, поскольку в 2026 году намечены парламентские выборы.

Турция, являясь союзником Азербайджана, поддерживает скорое подписание соглашения и подчеркивает важность мира для развития «Среднего коридора», связывающего Турцию и Центральную Азию. Анкара также отмечает интерес турецкого бизнеса к инфраструктурным проектам в Армении, а подготовка встречи в Дубае отражает готовность ОАЭ выступать посредником в этом процессе.

По информации Middle East Eye, Алиев поддерживает тесные отношения с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В конце июня министр иностранных дел ОАЭ провел отдельные телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждались усилия по укреплению мира на Южном Кавказе.

Ранее Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате. Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, если это потребуется.