Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики

Голикова: Проект стратегии нацполитики усиливает внимания к русской культуре
Проект стратегии государственной национальной политики до 2036 года предусматривает усиление внимания к вопросам сохранения культуры русского народа как государствообразующего, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по межнациональным отношениям.
«Новация проекта – усиление внимания к вопросам сохранения и развития культуры русского народа как государствообразующего», – приводит слова Голиковой ТАСС.
Она подчеркнула, что проект документа предусматривает усиление региональной составляющей для повышения ответственности субъектов за реализацию национальной политики.
Она добавила, что проект предусматривает более тесное взаимодействие с историческими регионами страны для укрепления гражданского самосознания, межнационального согласия и противодействия попыткам фальсификации истории.
Голикова уточнила, что проект новой стратегии уже подготовлен и скоро будет передан президенту России Владимиру Путину на рассмотрение. По ее словам, после утверждения документа будет сформирован план его реализации.
Кроме того, вице-премьер попросила президента включить в состав правительственной комиссии по проекту стратегии полномочных представителей главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.