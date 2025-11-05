Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики

Голикова: Проект стратегии нацполитики усиливает внимания к русской культуре

Tекст: Антон Антонов

«Новация проекта – усиление внимания к вопросам сохранения и развития культуры русского народа как государствообразующего», – приводит слова Голиковой ТАСС.

Она подчеркнула, что проект документа предусматривает усиление региональной составляющей для повышения ответственности субъектов за реализацию национальной политики.

Она добавила, что проект предусматривает более тесное взаимодействие с историческими регионами страны для укрепления гражданского самосознания, межнационального согласия и противодействия попыткам фальсификации истории.

Голикова уточнила, что проект новой стратегии уже подготовлен и скоро будет передан президенту России Владимиру Путину на рассмотрение. По ее словам, после утверждения документа будет сформирован план его реализации.

Кроме того, вице-премьер попросила президента включить в состав правительственной комиссии по проекту стратегии полномочных представителей главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

