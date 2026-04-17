  • Новость часаTasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с марта
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая
    Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС
    Мнения
    Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    2 комментария
    Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    0 комментариев
    17 апреля 2026, 18:35 • Политика

    Как Одессе и Николаеву проложить путь в Россию

    Возвращение русских земель в Россию продолжится и после СВО

    Как Одессе и Николаеву проложить путь в Россию
    @ Георгий Долгопский/Wikipedia,Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Василий Стоякин

    Окончание СВО не поставит точку в деле России по защите русского населения на Украине, и в целом – интеграционной политики Москвы в отношении исторически русских земель. Хотя сегодня жестокие бои идут на Донбассе и в Запорожской области, уже уместно представить перспективу того, что стоило бы предпринять России для возвращения в ее состав Николаева и Одессы. При каких условиях это станет возможным? И если не военным путем, то каким?

    Несмотря на перерыв в переговорном процессе по Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков повторил, что Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Разумеется, завершение четырехлетней войны – дело не пяти минут, но рано или поздно соглашение будет достигнуто. И тогда встанет вопрос – а что же дальше? Что будет с русскими городами, оставшимися на Украине? Какой должна быть политика России на украинском направлении?

    Прежде всего, многое зависит от того, как будет выглядеть власть в Киеве на момент окончания СВО и сразу после. Наименее предпочтительный вариант – сохранение режима Зеленского, главной целью которого будет реванш. Причем реванш в глобальном масштабе – подразделения ВСУ уже сейчас действуют в Африке против нашего Африканского корпуса и занимаются пиратством в Средиземном море. Намерен Зеленский и мстить всем странам, которые он полагает «союзниками» России (достаточно вспомнить авантюру с отправкой украинских военных в район Персидского залива). Правда для такой политики нужны ресурсы, а откуда их возьмет Украина – большой вопрос. Запад, конечно, подкормит, но – экономно, чтобы рабы не загнулись. Но в таком случае у России возможности повлиять на Украину будут в основном военными.

    Наилучший возможный вариант – условно «грузинский», когда к власти в Киеве приходит сравнительно вменяемое правительство, которое выключает всеукраинский «марафон» ненависти, проводит прагматичную политику, соответствующую реальным интересам страны. В том числе – развивает экономические и гуманитарные отношения с Россией.

    В нынешнем политическом спектре Украины нет пока ничего похожего на «Грузинскую мечту» Бидзины Иванишвили, но спектр этот эфемерный – уже несколько лет украинские социологи в электоральных опросах используют списки несуществующих партий. Так что на ближайших же парламентских выборах мы можем быть сильно удивлены.

    Реальный политический курс Украины скорее всего будет где-то между этими двумя крайними вариантами, но ближе ко второму – просто потому, что на него есть общественный запрос, а ресурсов особых он не требует (только решительность в борьбе с радикалами, чем украинские «элиты» никогда славны не были).

    Теперь, соответственно, о российской послевоенной стратегии. С одной стороны, Россия заинтересована в существовании нейтральной Украины, которая служила бы «прокладкой» между Россией и ЕС/НАТО. Такой линии придерживалась Екатерина II в отношении Польши – ее вполне устраивала слабая, но нейтральная независимая Польша, со значительным российским влиянием. Увы, позиция Австрии и Пруссии, а главное – клинический идиотизм шляхты привели к третьему разделу, в результате которого Россия «прокладки» лишилась, зато приобрела несколько миллионов подданных.

    С другой стороны, непосредственно с территории Украины не должно исходить угрозы в адрес России. Для этого необходимо ее ослабить экономически и с военной точки зрения – а значит,

    крайне актуальной остается задача лишить Украину выхода к морю.

    Все это означает, что Россия в случае отсутствия дальнейшего военного продвижения в причерноморских областях после окончания СВО должна будет продолжить борьбу за возвращение всех областей Новороссии. Неплохо так же было бы вернуть православные святыни Киева – это более рационально, чем отменять в учебниках «Киевскую Русь». А с учетом происходивших в последние годы глобальных событий у России нет и не может быть для этого политических ограничений. Признанный ООН принцип самоопределения народов – и прежде всего, части русского народа, проживающего на Украине – для Москвы явно важнее принципа территориальной целостности Украины.

    «Значительная часть Украины – это исконно русские земли. Там проживало русское население, никакого отношения никогда не имевшее к тем, кто в разное время был под контролем поляков, Германии, Австрии», – напоминает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, глава Международного общественного трибунала по Украине.

    Как же может Россия влиять на Украину для реализации этих целей? В прошлом Россия старалась работать с бизнес- и политическими элитами Украины, упирая на выгоды сотрудничества с Россией и вкладывая в экономику Украины значительные суммы за счет нерыночных цен на энергоносители. За прошедшие десятилетия мы убедились – это не работает. Украинские элиты не хотели способствовать интеграционным процессам с Россией. Были совершены ошибки и со стороны российской дипломатии и политики.

    Позиция украинских элит выглядит абсурдной только на первый взгляд. Украинские элиты боялись конкуренции со стороны крупного российского капитала за ресурсы. Обоснованно, в общем-то, боялись – еще в 1990-е бытовал анекдот, что украинский олигарх такой же как русский, только без денег. Почему они не видят такой же угрозы со стороны западного капитала спрашивать можно, но бесполезно. Хотя какие-то ответы на него наверняка есть.

    Другой важный момент – как отмечал французский политтехнолог Жак Сегела, голосуют за будущее, а не за прошлое. Если ЕС и США предлагали для украинской элиты образ лучшего будущего, то Россия – образ лучшего если не прошлого, то настоящего. Под условным лозунгом «лучше воробей в руках».

    Воробей в руках, конечно, лучше, но подумать о завтрашнем дне даже мэр Киева Виталий Кличко пытался – без особого успеха, но пытался же. У Украины была и остается «европейская мечта», анекдотически воплощенная среди массового украинского избирателя в те самые «кружевные трусики».

    «Российская мечта» в сознании массового украинского избирателя не укоренилась. После окончания СВО как раз и стоит озаботиться тем, чтобы ее создать.

    Россия должна выработать и представить для сегодняшних украинских регионов Новороссии – в первую очередь для Одессы и Николаева – образ лучшего будущего. С этим сейчас значительно лучше, чем было четверть века назад, но все еще гораздо хуже, чем должно быть. Проблема в некоторой степени в том, что Россия изначально заняла очень сдержанную позицию, не спеша реагируя на самые «передовые» идеи, в отличие от того, как как это было в начале XX века. Однако без яркого образ будущее рисуется плохо.

    Кстати говоря, образ будущего может быть не только идеологическим, но и более чем конкретным. Пример такой конкретики являет Крымский мост, ставший предметом лютой зависти и ненависти киевского режима. Чем более процветающим будут прилегающие к Украине регионы – Крым, Херсонская и Запорожская области – тем больше жители Одессы и Николаева станут задумываться о том, в правильной ли они живут стране. Особенно по сравнению с беднеющей  Румынией.

    Еще одна сложность – украинские элиты слишком зависят от своих западных «партнеров». А те, даже если они и сами настроены на сотрудничество с Россией, украинским элитам делать это не дадут – ведь они за счет этого станут сильнее и самостоятельнее.

    Из всего этого России уже сегодня следует переориентироваться на работу с широкими слоями населения Украины. Это не значит, что следует исключить элиты – это значит, что делать на них главную ставку нельзя. Граждане Украины должны получать от России конкретную пользу и видеть в ней гаранта своей лучшей жизни.

    Широкие возможности открываются в военно-гуманитарной сфере. Уже сейчас именно российская сторона может изыскивать возможности сообщать гражданам Украины о судьбе их пропавших без вести родственников. Судя по всему, такая работа проводится, но после каждого обмена пленными украинские СМИ сообщают о возвращении людей, которые на Украине считались погибшими. Разумеется, украинским властям выгодно представлять пленных погибшими, а погибших – никогда не существовавшими. Но нам-то это не выгодно. Россия должна показать, что несмотря на кровавый конфликт, она – в полном соответствии с международными конвенциями – заботится и о пленных, и о телах погибших в боях с российской армией. Если именно из российского источника жители Украины будут получать быструю и достоверную информацию о своих погибших или плененных родственниках – это станет одним из шагов примирения сторон после окончания СВО.

    Потребуются специальные формы взаимодействия с украинским бизнесом. Например, Россия никогда не увязывала экономическое сотрудничество и предоставление каких-то экономический преференций с политическими требованиями. Запад всегда поступал прямо наоборот – обуславливал те или иные телодвижения со своей стороны политическими уступками со стороны Украины (а во времена еще не забытые – и со стороны России). И ничего, у них это получалось. Почему у нас не может?

    Русскокультурное население должно видеть, что Россия борется за его права  соответствующими экономическими инструментами.

    Отстаивают прав русских Украины на собственное понимание их истории – это касается и Дня Победы, и всех других русских праздников и символов, сегодня киевским режимом запрещенных.

    Как известно, одним из элементов нацификации украинского государства и общества стал разрыв связей с Россией. «Я последовательно наблюдал на протяжении многих лет, как изначально открытая граница между Украиной и Россией именно со стороны Украины обрастала сначала пограничными переходами, потом таможней, потом сокращением количества поездов, потом отменой поездов, электричек и так далее», – напоминает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Киевский режим делал все это именно для того, чтобы лишить русских Украины любой формы общения с себе подобными и с русской культурой и традицией как таковой.

    Установление власти в Киеве по условно «грузинскому образцу» после горячей фазы конфликта даст надежду на прекращение и режима «холодной войны» между странами. Это возможно, если новые власти в Киеве по итогам СВО признают территориальные реалии. А это значит, что в таком случае возможно и полноценное межгосударственное (в том числе приграничное) сотрудничество.

    В мирных соглашениях с Украиной должно быть четко прописано максимально широкое восстановление (разумеется – с нормами, обеспечивающими безопасность) любых связей

     – экономических, гуманитарных, информационных (доступ российских СМИ в украинское медиа-пространство), чисто транспортных (напомним, что с Грузией у нас прямое авиасообщение восстановлено). Вплоть до взаимного обязательства заключить договор о постройке с участием посредника или посредников высокоскоростных магистралей «Москва-Киев» и «Москва-Харьков-Симферополь». Вплоть до парома «Севастополь – Одесса».

    Одной из мер может стать разработка системы «спящего гражданства» или упрощенного получения ВНЖ для украинцев, считает Григорьев. К этому можно присоединить упрощение процедур признания родственных связей, получения российского наследства, восстановления документов. Свобода общения, информации, передвижения, торговли, максимального перемешивания людей будет способствовать восстановлению на Украине реального статуса русского языка. А если по обе стороны границы – русские люди, объединенные одним языком, историей и судьбой, то зачем им два государства? Не лучше ли жить в по-прежнему русской Одессе – то самой, которая была основана русскими и стала черноморской жемчужиной под русским же руководством? Эта мысль получит шанс воплотиться в конкретное политическое действие.

    Необходимо, чтобы Одесса, Николаев, а за ними и Харьков вернулись в Россию не зазомбированными врагами, а друзьями, свободными от русофобии в головах и поступках. Вернулись добровольно и осознанно.

    А для этого нужна не только сильная Россия, но и привлекательная Россия – Россия успешного настоящего и будущего.

    На фоне текущих боевых действий все эти рассуждения пока кажутся ненаучной фантастикой. Однако, во-первых, еще каких-то 30 лет назад, в середине 1990-х годов никому и в страшном сне не могла присниться ситуация, когда русские  по разные стороны внезапно появившейся после распада единого СССР границы вдруг будут воевать друг с другом. Динамика политических процессов сегодня крайне высока. А во-вторых, политика нуждается в целеполагании. Главным условием того, чтобы какой-либо план сбылся, является само наличие этого плана. Текущий момент более чем уместен для того, чтобы думать на тему дальнейшего возвращения в состав России исторически русских земель.

    Инфографика

    Главное
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Качиньский извинился за слова о зажаренной Мадьяром собаке
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    Нижегородский губернатор протестировал новый кроссовер Volga K50
    На Украине призвали Европу запретить въезд ветеранам СВО
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации