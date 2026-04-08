Песков: Россия высоко ценит миротворческие усилия США по Украине

По словам Пескова, Россия высоко оценивает миротворческие инициативы США в вопросе урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва по-прежнему ценит вклад американских переговорщиков и лично президента США в переговорный процесс.

Песков также выразил надежду, что в ближайшее время у представителей США появится больше возможностей принимать участие в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу.

По его словам, Россия рассчитывает на активное взаимодействие в многостороннем формате для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достигнутом за последний месяц невероятном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

