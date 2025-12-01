Алиханов: Для автопрома России нужно исключить повторение сценария 2022 года

Tекст: Антон Антонов

«Что касается формата работы с нашими зарубежными партнерами, то наша задача, конечно же, – исключить в будущем повторение сценария, который произошел в 2022 году, когда иностранный партнер встает, забирает конструкторскую документацию, лишает доступа к программному обеспечению, и, по сути, останавливает работу заводов, пренебрегая всеми своими обязательствами», – сказал Алиханов.

Он отметил, что западные компании «просто выходили с рынка, оставляя без сервиса, без снабжения запасными частями тех покупателей, которые приобретали автомобили ранее», передает РИА «Новости».

«Сейчас мы ориентируемся на собственную технологическую независимость», – сказал он.

Министр также подчеркнул, что площадки ушедших зарубежных компаний переданы российским инвесторам. Теперь контроль над производством и доступ к технологиям переходят к отечественным компаниям.

Большинство брошенных иностранцами автозаводов уже перезапущены. Перезапущенные автозаводы за десять месяцев выпустили в 1,5 раза больше машин.

Россия освоила около половины критически важных автокомпонентов из 740 возможных, а Минпромторг работает над внедрением отечественной автоэлектроники, сказал он.

С 2022 года в перезапуск автомобильных предприятий вложено около 115 млрд руб. Продажи российских машин на льготных программах за десять месяцев 2025 года составили 163 тыс. штук, а финансирование поддержки спроса на отечественные автомобили с 2022 года достигло 140 млрд руб.

При этом объем производства российских автомобилей за десять месяцев снизился на 12%, но продажи импортных машин падают быстрее. Импорт автомобилей физлицами в третьем квартале 2025 года вырос на 39 п. п. по отношению к 2024 году, что стало признаком ухода рынка в серый сегмент.

Власти планируют к 2035 году увеличить долю российских автомобилей на внутреннем рынке до 80% против 55% в 2025 году. По сведениям министра, в стране сейчас производится более 20 брендов и 50 моделей легковых автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиханов заявил, что ключевыми факторами для изменений стоимости автомобилей в России являются волатильность курсов валют, затраты на логистику и ставка автокредитования.