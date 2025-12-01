По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Алиханов: Для автопрома России нужно исключить повторение сценария 2022 года
Ключевой задачей российской автомобильной промышленности сейчас является предотвращение повторения ситуации 2022 года, когда уход иностранных компаний фактически остановил работу заводов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«Что касается формата работы с нашими зарубежными партнерами, то наша задача, конечно же, – исключить в будущем повторение сценария, который произошел в 2022 году, когда иностранный партнер встает, забирает конструкторскую документацию, лишает доступа к программному обеспечению, и, по сути, останавливает работу заводов, пренебрегая всеми своими обязательствами», – сказал Алиханов.
Он отметил, что западные компании «просто выходили с рынка, оставляя без сервиса, без снабжения запасными частями тех покупателей, которые приобретали автомобили ранее», передает РИА «Новости».
«Сейчас мы ориентируемся на собственную технологическую независимость», – сказал он.
Министр также подчеркнул, что площадки ушедших зарубежных компаний переданы российским инвесторам. Теперь контроль над производством и доступ к технологиям переходят к отечественным компаниям.
Большинство брошенных иностранцами автозаводов уже перезапущены. Перезапущенные автозаводы за десять месяцев выпустили в 1,5 раза больше машин.
Россия освоила около половины критически важных автокомпонентов из 740 возможных, а Минпромторг работает над внедрением отечественной автоэлектроники, сказал он.
С 2022 года в перезапуск автомобильных предприятий вложено около 115 млрд руб. Продажи российских машин на льготных программах за десять месяцев 2025 года составили 163 тыс. штук, а финансирование поддержки спроса на отечественные автомобили с 2022 года достигло 140 млрд руб.
При этом объем производства российских автомобилей за десять месяцев снизился на 12%, но продажи импортных машин падают быстрее. Импорт автомобилей физлицами в третьем квартале 2025 года вырос на 39 п. п. по отношению к 2024 году, что стало признаком ухода рынка в серый сегмент.
Власти планируют к 2035 году увеличить долю российских автомобилей на внутреннем рынке до 80% против 55% в 2025 году. По сведениям министра, в стране сейчас производится более 20 брендов и 50 моделей легковых автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиханов заявил, что ключевыми факторами для изменений стоимости автомобилей в России являются волатильность курсов валют, затраты на логистику и ставка автокредитования.