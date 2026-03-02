Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
WP: При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
В результате удара иранского беспилотника по одному из отелей в Бахрейне были ранены двое сотрудников Пентагона, их статус пока не уточняется, сообщает The Washington Post (WP).
По данным The Washington Post, два сотрудника Пентагона получили ранения после удара иранского беспилотника по одному из отелей в Бахрейне, передает ТАСС.
Информация стала известна из дипломатической корреспонденции, с которой ознакомились журналисты издания.
В одном из сообщений, направленном в Госдепартамент 1 марта, говорится: «Два сотрудника Военного министерства США пострадали». При этом не уточняется, были ли ранены гражданские специалисты или военные.
Название отеля, по которому был нанесен удар, не раскрывается. Администрация США пока не давала официальных комментариев по поводу произошедшего.
Иран поразил военные объекты США и Израиля в странах Персидского залива в рамках 12-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». И
Кроме того, Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.
Американские военные обнародовали видеозапись ночного взлета самолетов B-1 стратегической авиации, направленных для поражения ракетного потенциала Ирана.
До этого Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами.