Пассажир с галлюцинациями пытался прорваться в кабину пилота EasyJet

Галлюцинирующий пассажир попытался прорваться в кабину пилотов EasyJet Лион–Порту

Tекст: Мария Иванова

Самолет авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Лиона в Порту, был вынужден вернуться в аэропорт из-за инцидента с пассажиром, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

По данным полиции и авиакомпании, мужчина, находившийся на борту, попытался проникнуть в кабину пилота вскоре после взлета.

«Пассажир, страдающий галлюцинациями, пытался проникнуть в кабину пилотов самолета авиакомпании EasyJet, летевшего по маршруту Лион – Порту», – говорится в сообщении агентства. Остальные пассажиры сумели остановить мужчину до вмешательства экипажа.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Нарушителем оказался 26-летний гражданин Португалии. После возвращения лайнера в Лион, дебошира сразу передали французской полиции.

Впоследствии медики подтвердили, что мужчина испытывал воздушную болезнь и галлюцинации. Его госпитализировали. Самолет с задержкой отправился в Порту и благополучно приземлился поздно вечером.

