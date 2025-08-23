До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Пассажир с галлюцинациями пытался прорваться в кабину пилота EasyJet
Галлюцинирующий пассажир попытался прорваться в кабину пилотов EasyJet Лион–Порту
Самолет авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Лиона в Порту, вынужден был вернуться в аэропорт после того, как 26-летний пассажир с галлюцинациями попытался попасть в кабину пилота.
Самолет авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Лиона в Порту, был вынужден вернуться в аэропорт из-за инцидента с пассажиром, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.
По данным полиции и авиакомпании, мужчина, находившийся на борту, попытался проникнуть в кабину пилота вскоре после взлета.
«Пассажир, страдающий галлюцинациями, пытался проникнуть в кабину пилотов самолета авиакомпании EasyJet, летевшего по маршруту Лион – Порту», – говорится в сообщении агентства. Остальные пассажиры сумели остановить мужчину до вмешательства экипажа.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Нарушителем оказался 26-летний гражданин Португалии. После возвращения лайнера в Лион, дебошира сразу передали французской полиции.
Впоследствии медики подтвердили, что мужчина испытывал воздушную болезнь и галлюцинации. Его госпитализировали. Самолет с задержкой отправился в Порту и благополучно приземлился поздно вечером.
