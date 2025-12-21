Плющенко сообщил о завершении сотрудничества с фигуристкой Костылевой

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале Плющенко отметил: «Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца».

По словам тренера, его команда долгое время поддерживала спортсменку и пыталась найти компромисс, однако некоторые условия были для них неприемлемы. Плющенко подчеркнул, что поддержка Костылевой останется вне зависимости от обстоятельств, и выразил уверенность, что их совместная история еще не завершена, а «глава не закончена, я ставлю в ней многоточие».

«Я сейчас, на самом деле, пишу не только как тренер Лены, я пишу как человек неравнодушный к этой ситуации: Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся, у тебя есть мой номер телефона, знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед, ты – очень талантливая и сильная девочка, мы многого прошли вместе. Более чем уверен, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена, я ставлю в ней многоточие», – добавил он.

Елене Костылевой 14 лет, она является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В текущем сезоне спортсменка выиграла этап юниорского Гран-при в Москве.

Ранее, в конце ноября, Плющенко сообщил о жалобе в адрес уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву. Он отмечал, что у него есть видеодоказательства регулярных нарушений правопорядка со стороны Ирины Костылевой и жестокого обращения с дочерью, передает РБК.

Ирина Костылева неоднократно критиковала работу Плющенко и его академии, в том числе после завершения этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место. Тогда она назвала сотрудничество с тренером «полным фиаско».