Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где впервые установили корпус реактора первого энергоблока.
Владимир Путин подключился по видеосвязи из Москвы к торжественной церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока новой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа», передает ТАСС. На мероприятии также присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
АЭС «Эль-Дабаа» строят согласно межправительственному соглашению между Россией и Египтом, подписанному в 2015 году. Возведением станции занимается российская компания «Росатом».
Комплекс будет состоять из четырех энергоблоков с совокупной мощностью 4800 мегаватт. Ожидается, что проект поможет укрепить энергетическую независимость и энергетическую безопасность Египта.
Напомним, Россия строит в Египте первую атомную электростанцию «Эль-Дабаа» и обучает египетских студентов ее эксплуатации.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Владимиру Путину за реализацию этого проекта.