В ДТП с тремя авто в Забайкальском крае пострадали восемь человек

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент случился 5 января в дневное время на 11-м километре автодороги, сообщается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили восемь человек.

В Госавтоинспекции отметили, что среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Все участники происшествия были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Накануне в Татарстане произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека. Причиной аварии стали непогода и сложная дорожная ситуация.

В Ростовской области в воскресенье в результате крупного ДТП в Аксайском районе погибли четыре человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предполагаемого виновника задержали.