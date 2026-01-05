Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.4 комментария
В ДТП с тремя авто в Забайкальском крае пострадали восемь человек
Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной трассе А-350 «Чита – Забайкальск» в Читинском районе Забайкальского края, сообщила Госавтоинспекция региона.
Инцидент случился 5 января в дневное время на 11-м километре автодороги, сообщается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили восемь человек.
В Госавтоинспекции отметили, что среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Все участники происшествия были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
