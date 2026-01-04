Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
В Ростовской области задержали предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими
Водителя грузового автомобиля Mercedes, который, по предварительным данным, стал виновником крупного ДТП с четырьмя погибшими на трассе «М-4 Дон» в Аксайском районе Ростовской области, задержали сотрудники полиции.
Мужчина 1988 года рождения был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области в Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье в результате крупного ДТП в Аксайском районе Ростовской области погибли четыре человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.