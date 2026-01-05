Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.2 комментария
Еврокомиссия отказалась осуждать гибель мирных жителей в Венесуэле
Еврокомиссия ушла от прямого ответа на вопрос о том, осуждает ли она гибель гражданских лиц в результате агрессии США против Венесуэлы.
«Этот вопрос также зависит от того, как мы должны называть эти события. Мне пока нечего добавить к сказанному ранее», – заявила на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.
Пинью также заявила, что в Брюсселе «не обсуждали» вопрос о классификации действий США против Венесуэлы. Представитель ЕК не дала ответа и на вопрос о том, нарушили ли США международное право.
Газета New York Times писала, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.
Ранее сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами».