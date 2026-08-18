Tекст: Вера Басилая

Кулеба заявил, что Украина исчерпала возможности для увеличения международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, передает ТАСС.

«С точки зрения международной поддержки мы достигли потолка. На сегодняшний день я не вижу, откуда возьмется больше», – заявил экс-министр в интервью одному из YouTube-каналов. Он пояснил, что текущая поддержка и так носит беспрецедентный характер, продолжаясь уже пять лет и исчисляется десятками миллиардов долларов и евро.

Политическая турбулентность и экономические проблемы в Европе, а также отсутствие у США желания финансировать Киев ограничивают дальнейшую помощь, отметил Кулеба. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо крайне внимательно оценивать перспективы внешней поддержки. Кроме того, Кулеба предупредил о нарастающем недовольстве внутри страны, прогнозируя, что зимой гнев общества достигнет максимума.

Весной прошлого года бывший глава украинского МИД указал на отсутствие надежной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики грозят пропастью в финансовой политике.