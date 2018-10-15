Отрубивший руки жене мужчина продолжил ей угрожать

Адвокаты Маргариты Грачевой, муж которой отрубил ей руки, сообщили о том, что он продолжает угрожать девушке из СИЗО.

Юристы также сообщили, что Дмитрию Грачеву в понедельник судьи продлили срок ареста на три месяца, сообщает «Рен-ТВ».

Уголовное дело в отношении жителя Подмосковья Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, ранее было передано в суд. На прошлой неделе Серпуховской суд Московской области лишил Грачева родительских прав.

В декабре 2017 года Грачев сам обратился в полицию и признался, что из ревности отрубил жене кисти рук. Впоследствии СМИ сообщали, что он просил супругу дождаться его из тюрьмы, а также угрожал ей убийством, передавая записки из СИЗО.