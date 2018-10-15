Отрубивший руки жене мужчина продолжил ей угрожать

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15 октября, понедельник | Последнее обновление — 20:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На аварийном «Союзе» использовались украинские комплектующие
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью
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