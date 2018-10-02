Отрубившего руки жене мужчину отдали под суд

Уголовное дело в отношении жителя Подмосковья Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, передано в суд.

«В настоящее время уголовное дело в отношении Дмитрия Грачева с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СК по Московской области, отметив, что расследование завершено.

Грачев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, в похищении и угрозе убийством.

По версии следствия, в декабре 2017 года Грачев приревновал жену, Маргариту Грачеву, отобрал у нее мобильный телефон и против ее воли вывез в лесной массив.

«Затем Грачев вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов лезвием топора по запястьям и кистям рук. Своими преступными действиями он причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, за месяц до этого он уже похищал супругу – так же вывозил в лес и угрожал убийством.

Грачева обращалась в полицию, но участковый уполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием в действиях Дмитрия Грачева состава преступления». Следствие считает, что это «повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления».

В отношении участкового уполномоченного возбуждено уголовное дело о халатности.

На прошлой неделе Серпуховской суд Московской области лишил Дмитрия Грачева родительских прав.

В декабре 2017 года Грачев сам обратился в полицию и признался, что из ревности отрубил жене кисти рук. 25-летней Маргарите Грачевой была проведена операция, нейрохирургам удалось восстановить подвижность только в левой руке.