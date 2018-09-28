Отрубившего руки жене мужчину лишили родительских прав

Серпуховской суд Московской области лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который в декабре 2017 года вывез жену, Маргариту Грачеву, в лес и из ревности отрубил ей кисти рук.

В пресс-службе суда сообщили РИА «Новости», что в четверг, 27 сентября, исковые требования Маргариты Грачевой о лишении родительских прав Дмитрия Грачева были удовлетворены.

Мужчина находится под стражей.

Напомним, в декабре житель Серпухова Дмитрий Грачев обратился в полицию и признался, что, приревновав жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, где отрубил кисти рук. После этого его заключили под стражу, но Маргарита Грачева сообщала, что супруг продолжает угрожать ей из СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

25-летней Маргарите Грачевой была проведена операция, нейрохирургам удалось восстановить подвижность только в левой руке.