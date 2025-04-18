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    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    6 комментариев
    18 апреля 2025, 10:01 • Новости дня

    ФСБ рассекретила архивы о расстрелах в Крыму во время войны

    УФСБ по Крыму рассекретило допрос о расстрелах жителей Алушты и Ялты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление ФСБ по Крыму рассекретило документы, свидетельствующие о расстрелах жителей Алушты и Ялты, в которых принимал участие бывший советский гражданин, работавший на нацистскую Германию в годы Великой Отечественной войны.

    Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило протокол допроса сотрудника полиции безопасности и службы безопасности нацистской Германии, участвовавшего в расстрелах жителей Алушты и Ялты.

    Как передает ТАСС, из допроса от 1947 года следует, что данный человек, бывший советский гражданин, вступил в карательные органы нацистской Германии и работал на оккупированных территориях Северного Кавказа и Крыма. Он участвовал в расстрелах 28 человек в Алуште и 40 в Ялте.

    Основными мотивами убийств были этническая принадлежность, связь с партизанами и принадлежность к советской номенклатуре. Также сообщается, что в акциях уничтожения принимало участие около 10 человек, включая немцев и местных коллаборационистов. В отличие от Симферополя, где такие операции проводили специально отобранные команды, в Алуште и Ялте их возглавляли местные руководители полиции.

    При допросе обвиняемый также рассказал о применении душегубок и о том, как участвовавшие в расстрелах получали одежду и вещи убитых. Исключение составляли золото и драгоценности, которые направлялись в центральное управление в Симферополь. Эти расстрелы продолжались с конца февраля 1943 года до апреля 1944 года, когда Красная армия начала освобождение Крыма.

    Обвиняемого арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы в ноябре 1947 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов на территории Молдавии, включая создание гетто и массовые расстрелы мирного населения. В Крыму были обнародованы архивные данные о поимке генерала Эриха Йенеке, ответственного за уничтожение городов и сел в Крыму. Также ФСБ раскрыла сведения о преступлениях немецких фашистов в Донецке, включая разрушение инфраструктуры и массовые убийства местного населения.

    15 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Европейского союза запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала намерение ЕС отказать Сербии в присоединении к этому объединению в случае приезда сербского президента Александра Вучича на парад Победы в Москву.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от Каллас.

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    17 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Лебедев: Все лидеры стран СНГ прибудут на День Победы в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества примут участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Лебедев заявил, что все лидеры стран – участниц СНГ примут участие в празднованиях 9 мая в Москве. Мероприятие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

    Во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Лебедев отметил, что эта новость приносит ему радость и удовлетворение. Присутствие всех глав государств СНГ на торжествах подчеркивает важность этого события для всех участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (9)
    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    15 апреля 2025, 19:33 • Новости дня
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас.

    Фицо, как сообщает РИА «Новости», заявил о своем намерении участвовать в параде 9 мая в Москве. Это заявление стало ответом на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая высказалась против участия лидеров европейских стран в подобных мероприятиях.

    Фицо подчеркнул, что его решение обусловлено желанием отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые сыграли ключевую роль в освобождении Словакии во время Второй мировой войны.

    «В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», – написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook, запрещенной в РФ как экстремистская.

    Он также отметил, что как легитимный премьер-министр суверенной страны, он обладает правом принимать решения относительно своих визитов и не подчиняться внешним директивам. Фицо назвал заявление Каллас поводом для дискуссии о демократии в Европейском союзе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.

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    15 апреля 2025, 14:09 • Новости дня
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа, заявил спикер парламента Ален Симонян.

    По словам Симоняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая примет участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Симонян отметил важную роль армян в Великой Отечественной войне, указав, что около 300 тыс. армян погибли, сражаясь за победу, и многие из них воевали в рядах союзнических армий. Он подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    16 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова назвала абсурдом планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    По ее словам, инициатива Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая достойна определения «театр абсурда», передает радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что это выражение стало системно использоваться с 2013 года для обозначения шагов и заявлений, исходящих от коллективного Запада.

    Захарова подчеркнула, что вот уже более десяти лет многие мероприятия и решения, предпринимаемые западными странами, характеризуются данным выражением.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    16 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Президент ПМР объяснил сходство мемориала в Тирасполе с Могилой Неизвестного солдата в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Люди, говорящие, что не надо помнить историю, пытаются реабилитировать фашизм и нацизм. Они хотят вписать в учебники новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели, заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии перезахоронения останков неизвестного советского воина и открытии памятника Неизвестному солдату на Мемориале Славы. Он также пояснил сходство мемориала с Могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

    В Тирасполе на Мемориале Славы состоялась траурно-мемориальная церемония, в ходе которой был с почестями перезахоронен советский воин, погибший, предположительно, в апреле 1944 года при форсировании Днестра. Его останки были обнаружены поисковиками в районе села Парканы.

    «Я абсолютно убежден, что без прошлого нет будущего. И настоящего нет», – заявил после церемонии президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передает сайт президента ПМР. Он напомнил, что Великая Отечественная война оставила след в каждой семье, и что память о павших – это не просто уважение, а основа национального самосознания.

    Особое внимание президент уделил теме без вести пропавших воинов. «Это тот воин, который не отступил, который остался на поле сражения, которого разорвало на куски, и его не могут найти, которого засыпало в доте, который сгорел в самолете и упал непонятно где, сгорел в танке. Вот они – герои Великой Отечественной войны, которые освободили нашу Родину и приблизили День Победы», — сказал он.

    Рассказывая о найденном солдате, Вадим Красносельский отметил: «Местные жители его закопали, могила была потеряна, и вот поисковики ее нашли. Мы сегодня отдаем дань уважения со всеми почестями, ритуалами, как положено, тому солдату. Вот это и есть прошлое. Как его забыть, перечеркнуть?»

    Президент подчеркнул, что попытки отказаться от памяти о прошлом, равно как и стремление переписать историю, являются опасной тенденцией: «Именно те, кто говорит, что не надо помнить историю, они и пытаются реабилитировать фашизм и нацизм, переписать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели. Это страшно, на самом деле».

    Вадим Красносельский также рассказал о системной работе, которая ведется в Приднестровье по сохранению исторической памяти: «У нас работают все. Работает президент, работает правительство, работают главы администраций, работают поисковые команды, работают люди». Он отметил деятельность патриотического движения «Наследники Побед»: «Мы — наследники всех побед русского оружия: и при Екатерине Второй, и при Петре Первом, и в Первой мировой войне, и в Великой Отечественной войне».

    Президент напомнил, что 12 апреля, в День освобождения Тирасполя, был открыт новый мемориал, на котором высечены имена всех тираспольчан, не вернувшихся с фронта. «Он ушел и не вернулся. И сегодня вот его имя появилось на граните здесь, в Тирасполе. Естественно, это останется уже навсегда — как в истории нашего города, так и в истории нашего государства», — сказал Красносельский.

    На вопрос о том, трудно ли удерживать вектор сохранения памяти, Президент ответил: «Это работа каждого. Каждый человек должен бороться с фашизмом и нацизмом ежедневно… Это не трудно, на самом деле. Было бы желание. Это работа – работа по увековечиванию памяти». Он также прокомментировал композицию мемориала в Тирасполе, напоминающую Могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены: «Тот мемориал стал символом Неизвестного солдата. И здесь вот такая идея пришла, чтобы в меньших формах, но, по большому счету, воспроизвести этот символ… Это знамя весит тонну двести, вылито из чугуна, как положено… если делать, то на века».

    «Приднестровский народ имеет хорошее будущее, потому что мы помним наше прошлое, мы помним все победы и все наши трагедии, кланяемся и благодарим наших предков за наш сегодняшний день», – подчеркнул Красносельский.

    «Горд, что лично я, моя семья, мои соотечественники исполнили сегодня человеческий, гражданский, сыновний, христианский долг, предав земле останки Неизвестного солдата. Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения. 16 апреля 2025 года. Тираспольский Мемориал Славы. Здесь его дом. Его семья. Его Родина», – приводятся слова Красносельского в его Telegram-канале.

    «У каждого времени свои герои, свои задачи, свой подвиг. Он защитил будущее, мы оберегаем прошлое», – добавил он.

    Напомним, в Тирасполе прошла церемония перезахоронения останков неизвестного советского солдата, в рамках которой открыли памятник Неизвестному солдату на Мемориале Славы.

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    18 апреля 2025, 01:39 • Новости дня
    Министр иностранных дел Франции Барро заявил о визите в Киев 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел европейских стран, передает РИА «Новости». «Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», – заявил он в эфире телеканала LCI.

    Барро также напомнил, что 9 мая совпадает с 75-летием плана Шумана, который предполагал объединение промышленности Франции и ФРГ, что стало началом евроинтеграции. Этот день является важной датой в истории Франции и Европы.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил приглашение европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая с целью продемонстрировать противовес России, где в это время пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

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    18 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Швыдкой осудил недопуск послов России и Белоруссии на мероприятия в Берлине 8 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Швыдкой назвал аморальной политику Запада по недопуску россиян и белорусов к мероприятиям в честь юбилея окончания Второй мировой войны в Берлине.

    Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы западных стран не допустить россиян и белорусов к участию в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Победы над фашизмом, являются аморальными. По его словам, это политическое решение, лишенное морального права, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что послы России и Белоруссии не получили приглашения на мероприятие в немецком бундестаге, которое состоится 8 мая. Швыдкой подчеркнул, что подобные действия на Западе – это «чистое политиканство».

    Он отметил, что западные исторические книги редко упоминают о роли советской армии и народа в Победе, и это недопустимо. Швыдкой подчеркнул важность защиты исторической памяти для будущих поколений, добавив, что «молодым людям нужно рассказывать о том, как было на самом деле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

    Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление извне.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

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    15 апреля 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков призвал европейские страны оценить угрозы Каллас

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить угрозы главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о последствиях за участие в параде в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости оценки угроз главы дипслужбы Евросоюза суверенными европейскими странами, передает ТАСС.

    Песков на брифинге отметил, что Россия не намерена самостоятельно оценивать заявления Каллас.

    Он подчеркнул, что «оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает».

    Кроме того, Песков обратил внимание на жесткую риторику Каллас и заявил, что Кремль не считает ее правильной.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

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    15 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве

    Песков: На парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудут более 20 глав стран

    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль ожидает более двадцати глав государств и правительств на параде Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Кремль будет рад принять всех, кто готов разделить с Россией гордость и радость этого архиважного дня. Он подчеркнул, что это необходимо для будущего мира и Европы, добавив, что нацизм снова проявляется на европейском континенте и важно объединиться в борьбе с ним.

    Песков подчеркнул, что особенно важно отметить эту дату в условиях текущей политической ситуации в Европе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве.

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    16 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕК заявила об ожидании от Вучича отказа от поездки в Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выразила надежду, что президент Сербии Александр Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы.

    Представитель ЕК Анита Хиппер в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз ожидает от Сербии соблюдения его ценностей и политики в связи с заявкой на вступление в ЕС, передает ТАСС. Она уточнила, что Еврокомиссия ожидает отказа президента Сербии Александра Вучича от участия в мероприятии 9 мая в Москве.

    В свою очередь, на вопрос о возможных мерах в отношении премьера Словакии Роберта Фицо, который планирует присутствовать на празднованиях в Москве, Хиппер ответила, что Еврокомиссия не может заниматься наказанием глав государств и правительств стран Евросоюза.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.

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    15 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах Запада сорвать мероприятия к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в ряде западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, разрабатываются планы по срыву мероприятий, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать проведению торжеств, посвященных Великой Победе.

    По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран даже предпринимаются шаги по уничтожению воинских захоронений солдат и офицеров Красной армии, освободивших эти страны от фашизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову и отметил историческую значимость города. Кроме того, Нарышкин предсказал крах государственности Украины.

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    15 апреля 2025, 16:42 • Новости дня
    Акция «Мы помним» стартовала в честь 80-летия Победы

    Традиционная акция «Мы помним» стартовала в Музее Победы перед 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.

    В Музее Победы началась акция «Мы помним». Ежедневно, в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, участники мероприятий и гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Эта акция посвящена памяти почти 12 тыс. Героев Советского Союза, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В первый день акции ее участниками стали около 200 человек, среди которых были члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы. Особое внимание уделялось ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Вильховскому, который служил на Тихоокеанском военно-морском флоте, а после войны стал чемпионом Европы и трехкратным рекордсменом мира в рывке.

    Активное участие в акции приняли сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники, которые стали активистами программы «Школьный музей Победы». Они также познакомились со свето-звуковой инсталляцией «Дорога к Победе» и внесли биографии участников Великой Отечественной войны в проект «Лица Победы».

    В преддверии 9 Мая к акции присоединятся военнослужащие, ветераны войны и труда, представители органов власти, а также молодежные движения и волонтеры. Участники смогут не только возложить цветы, но и познакомиться с экспозициями и выставками музея, а также принять участие в патриотических мероприятиях.

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    15 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков осудил Зеленского за отказ праздновать 9 Мая

    Песков обвинил Зеленского в неуважении к памяти предков из-за отказа от 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский, отказавшись от празднования Дня Победы 9 мая, проявляет неуважение к памяти своего деда, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада Победы в России.

    Политолог Владимир Скачко заявил, что 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины.

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