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ФСБ рассекретила архивы о расстрелах в Крыму во время войны
УФСБ по Крыму рассекретило допрос о расстрелах жителей Алушты и Ялты
Управление ФСБ по Крыму рассекретило документы, свидетельствующие о расстрелах жителей Алушты и Ялты, в которых принимал участие бывший советский гражданин, работавший на нацистскую Германию в годы Великой Отечественной войны.
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило протокол допроса сотрудника полиции безопасности и службы безопасности нацистской Германии, участвовавшего в расстрелах жителей Алушты и Ялты.
Как передает ТАСС, из допроса от 1947 года следует, что данный человек, бывший советский гражданин, вступил в карательные органы нацистской Германии и работал на оккупированных территориях Северного Кавказа и Крыма. Он участвовал в расстрелах 28 человек в Алуште и 40 в Ялте.
Основными мотивами убийств были этническая принадлежность, связь с партизанами и принадлежность к советской номенклатуре. Также сообщается, что в акциях уничтожения принимало участие около 10 человек, включая немцев и местных коллаборационистов. В отличие от Симферополя, где такие операции проводили специально отобранные команды, в Алуште и Ялте их возглавляли местные руководители полиции.
При допросе обвиняемый также рассказал о применении душегубок и о том, как участвовавшие в расстрелах получали одежду и вещи убитых. Исключение составляли золото и драгоценности, которые направлялись в центральное управление в Симферополь. Эти расстрелы продолжались с конца февраля 1943 года до апреля 1944 года, когда Красная армия начала освобождение Крыма.
Обвиняемого арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы в ноябре 1947 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов на территории Молдавии, включая создание гетто и массовые расстрелы мирного населения. В Крыму были обнародованы архивные данные о поимке генерала Эриха Йенеке, ответственного за уничтожение городов и сел в Крыму. Также ФСБ раскрыла сведения о преступлениях немецких фашистов в Донецке, включая разрушение инфраструктуры и массовые убийства местного населения.