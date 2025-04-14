ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

ФСБ раскрыла свидетельства гибели героя Вити Коробкова и его отца в Крыму

Tекст: Ирма Каплан

Архивные документы, раскрывающие обстоятельства ареста и казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму, были рассекречены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«[Управление] рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи, а также других членов крымских партизанских отрядов, противостоявших нацистам», – сообщили в УФСБ.

Документы свидетельствуют об аресте Коробковых в Феодосии, куда они прибыли с заданием партизанского отряда, 14 февраля 1944 года. Витя, которому только исполнилось 15 лет, вместе с отцом подвергся жестоким пыткам.

Согласно свидетельским показаниям советского разведчика Ибрагима Аганина, который работал в немецком контрразведывательном органе, следователь и переводчики избивали арестованных, требуя информации о партизанской деятельности.

«Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», – сказано в показаниях разведчика.

Аганин описал, что избиения Коробковых продолжались три или четыре дня, пока отец Вити не заявил, что расскажет все ради спасения сына. Однако, как подчеркнули в УФСБ, ни отец, ни сын не выдали своих товарищей. Оба были казнены: отец – в конце февраля, а Витя – 9 марта 1944 года.

Кроме того, документы содержат информацию о других нацистских преступлениях на территории Крыма, включая пытки и казни партизан и местных жителей, а также новые имена героев сопротивления.

В УФСБ ранее сообщали, что согласно обобщенным после войны сведениям, на полуострове были убиты и замучены 107 243 мирных гражданина и 44 934 военнопленных, угнаны в Германию 85 447 человек. Специалисты управления считают, что в реальности жертв было больше.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рассекреченных прежде ФСБ документах изложены подробности о зверствах нацистов в Крыму, в том числе свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, внедренного в немецкую полицию в 1943 году. Аганин был внедрен в тайную полицию нацистов и служил переводчиком в 17-й немецкой армии.

Ранее ФСБ опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году.