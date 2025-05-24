Как российское вино изгоняет западных конкурентов

Tекст: Андрей Резчиков

В первом квартале этого года Россия импортировала вина на 119,6 млн долларов, что в два раза меньше, чем годом ранее. Согласно данным национальных статистических служб, поставки сократились из всех стран-поставщиков. Продажи крупнейшего поставщика – Италии – упали почти втрое – до 32,4 млн долларов. Импорт из Грузии сократился в 2,4 раза, до 27,6 млн долларов, из Латвии – на 10%, до 25,4 млн долларов.

Польша сохранила четвертое место с 9,8 млн долларов, что в 1,8 раза меньше, чем в прошлом году. Испания опустилась с пятого на девятое место среди крупнейших экспортеров вина, сократив экспорт до 2,2 млн долларов с 10,9 млн долларов годом ранее.

Португалия, несмотря на падение поставок на треть, до 6,2 млн долларов, поднялась на пятое место. В первую десятку поставщиков также входят Чили (5,2 млн долларов), Литва (3,8 млн долларов), Германия (3,3 млн долларов) и Франция (0,7 млн долларов).

Для вин из недружественных стран действует пошлина в 25%. Также в этом году выросли акцизы на алкоголь. Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов в этом году определяется как отношение 148 руб. (в 2026 году – 154 руб., в 2027 году – 160 руб.) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за один литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

На этом фоне происходит рост внутреннего производства алкогольной продукции. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за январь-апрель Россия произвела 16,4 млн декалитров (дал) вина. Производство тихих вин в сравнении с тем же периодом прошлого года прибавило 5,2%, до 11,6 млн дал, игристых – 6,9%, до 4,8 млн дал.

Еще в прошлом году производство алкоголя в стране достигло рекордных за восемь лет уровня – 10,1 млрд литров, что на 9,5% больше, чем в 2023-м. Особенно резко выросло производство вина – на 14%. Игристые вина прибавили 24,7%, ликерные – почти 30%, тихие – 5,2%.

При этом Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордных за все время 444 тысяч долларов. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни, поставки за год выросли в 15 раз, а за месяц – на пятую часть. Предыдущий максимум был в августе 2022 года на уровне 398,2 тыс. долларов.

Эксперты сходятся во мнении, что одним из главных факторов падения объемов ввозимого в Россию вина связан с заградительными пошлинами для недружественных стран и ростом акцизов. «Акциз в отношении тихих вин с мая прошлого года увеличился в три раза», – напомнил член Общественной палаты России Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

По его словам, в России активно развивается виноделие. В связи с глобальным потеплением виноградники можно встретить даже в Амурской области. «Я уже пробовал волгоградские вина. А на традиционных территориях в Крыму и Севастополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре количество виноделен растет стремительными темпами. Причем растет не только промышленное виноделие, но и бутиковое, чью продукцию можно уже встретить не только в Москве или Петербурге, но и в Красноярске и других городах», – добавил собеседник.

За последние годы кроме роста качества отечественных марок вина произошло привыкание потребителя к ним, добавляет экономист Василий Колташов: «Большая масса потребителей ориентируется на ценник и готова заменить напитки из стран ЕС на российские напитки или из дружественных России стран. Все это приводит к тому, что ввоз иностранного вина обрушился. Я думаю, он будет падать дальше».

По его словам, засилье иностранных вин на рынке, особенно французских, было давней проблемой российской экономики – еще в XIX веке, когда царская власть всерьез озаботилось вопросом развития виноделия. Теперь же Россия уже полностью может обеспечить потребность в вине. «Стоит задача расширения производства. И то, что иностранное вино продолжают ввозить, не означает, что нам своих виноградников не хватает», – добавил Колташов.

Однако, по словам Корякина, в России по-прежнему потребляется больше вина, чем производится, но тем не менее заградительные пошлины дали возможности для развития внутреннего виноделия: «Российский рынок пока не может полностью обеспечить потребление вина. Количество разбитых виноградников тоже недостаточно, процесс их развития продолжается. Но внешнее вино нам по-прежнему нужно».

Сегодня в России производится больше вина, чем в советское время, добавляет независимый аналитик Александр Разуваев: «Когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев пустил виноградники под бульдозер в 1985 году, то это было преступлением. Но сегодня российское вино намного более качественное. Это уже не какая-то бормотуха. Судя по ассортименту в магазинах, вино производит не только Крым и Краснодарский край, но и Дагестан и другие регионы. Я вообще считаю вино стратегическим продуктом, важным для жизни общества, а отечественные винные бренды национальным богатством».

Разуваев назвал импортозамещение в вине важнейшим экономическим достижением страны за последние годы. «Российское вино – это то, чем мы можем гордиться», – считает эксперт.

Корякин подчеркивает, что в России есть крупные производители, которые стабильно производят качественные вина из года в год. Кроме того, на рынке появляются заслуживающие внимания новые отечественные алкогольные напитки.

«Иногда даже у маленьких виноделен можно обнаружить очень качественное вино, которое получает не только потребительские, но и профессиональные награды. Эти вина можно отнести к международному уровню. Но и массовое вино уже соответствует тому, которое Россия закупает за границей», – подчеркнул член Общественной палаты.