    18 августа 2025, 15:16 • Экономика

    Россияне распробовали отечественные вина

    Россияне распробовали отечественные вина
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сразу в два раза упал импорт вина в Россию. Это привело к расцвету российского виноделия. Еще в прошлом году отечественные виноделы получили колоссальные прибыли. Продажи продолжают расти и в этом году. Более того, российское вино завоевывает новые экспортные рынки – его распробовали в Китае. Однако есть у отрасли и проблемы. Какие?

    Импорт вина в Россию упал вдвое с 2022 года, что привело к расцвету российского виноделия. По данным Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), в 2025 году импорт вина в Россию сократился вдвое, и главная причина в том, что Россия увеличила пошлины на вина из «недружественных» стран до 25%.

    Правительство РФ специально вводило пошлины, чтобы защитить российский внутренний рынок от конкурентов и дать ему возможность развиваться. Но делала это постепенно. Сначала ставка была повышена с 12,5% до 20% в августе 2023 года, через год ставку увеличили до 25%. И вот по истечении года виден результат – падение импорта в два раза.

    Российские виноделы воспользовались этой благоприятной конъюнктурой и нарастили объемы производства. Так, с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, производство вина в России увеличилось на четверть. Наибольший вклад в этот рост внесли винодельческие регионы Черноморского побережья, в первую очередь Краснодарский край и Крым.

    «Принятые решения влияют на розничные цены на российском потребительском рынке. Введение высоких пошлин ведет к неизбежному удорожанию продукции, ограничивая доступность зарубежной алкогольной продукции для конечных потребителей. С другой стороны, эти меры способствуют активизации развития национального виноделия, благодаря получению отечественными производителями существенных преимуществ перед международными поставщиками», – говорит Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.



    Впрочем, по ее словам, цены ощутимо растут и на вина из стран Нового Света, таких как Аргентина, Чили, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. «Это связано не только с увеличением таможенных сборов, но и с существенным ростом транспортных расходов и нестабильностью мировых валютных рынков. В итоге необходимо заблаговременно финансировать закупки: весь цикл логистики, начиная с момента предоплаты и заканчивая фактическим поступлением продукции на склады импортеров, занимает длительный период – от трех месяцев до полугода. Тогда как высокая ключевая ставка ЦБ РФ делает кредитные деньги очень дорогими», – говорит Ильяшенко.

    Дополнительное негативное воздействие оказывают сезонные особенности производства вина, когда сроки отгрузки зависят от периода сбора урожая, добавляет эксперт. Все эти неприятные факторы усиливаются еще и общим инфляционным давлением, которое наблюдает на мировом рынке алкогольной продукции в последние годы, поясняет эксперт.

    Падение импорта, конечно, выгодно российским виноделам. Еще в прошлом году внутреннее потребление вина в России составило 8,1 млн гектолитров, что эквивалентно более 1 млрд бутылок. Тогда как производство водки, традиционного русского напитка, снизилось на 26,3% и достигло минимальных показателей за последнее десятилетие.

    «Освободившуюся нишу на рынке начали занимать российские производители. Рост внутреннего производства стимулировали несколько факторов. Во-первых, государственная поддержка. В 2020 году был принят закон о виноградарстве и виноделии. Также были предоставлены налоговые льготы и субсидии для хозяйств. Во-вторых, винодельческие регионы получили инвестиции. В-третьих,

    изменились сами предпочтения россиян – молодежь чаще выбирает слабоалкогольные напитки, в том числе вино, и реже потребляет крепкий алкоголь»,

    – объясняет Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка.

    В прошлом году прибыль российских виноделов серьезно выросла. Так, группа «Абрау-Дюрсо» отчиталась о самом высоком показателе EBITDA за всю историю: в 2024 году он увеличился на 51% и составил 4,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 43% до 1,8 млрд рублей. «Фанагория» заработала 8,6 млрд рублей, нарастив выручку на целых 46%. Чистая прибыль компании выросла на 61% до 1,6 млрд рублей.

    «Игристые вина» (производитель вин «Лев Голицынъ», «Санкт-Петербургъ», виски Forest Cat) увеличили чистую прибыль в 2024 году на 39% до более 1 млрд рублей.

    Однако в 2025 года виноделы не ждут продолжения банкета, и ждут умеренного роста операционных показателей – выручки на 5-20%. В целом это тоже хороший показатель, однако еще больше заработать мешают выросшие цены. Вслед за ростом импортных цен подорожали и отечественные бутылки. Тогда как россияне платить дороже не хотят. В прошлом году, например, подорожал дорогой алкоголь типа виски, и его продажи сразу упали. В этом году, судя по всему, покупатели смирились с ростом цен, так как спрос на спиртные напитки крепостью более 9% без учета вина за шесть месяцев 2025 года практически восстановился до уровня 2024 года, по данным РАТК.

    «Основная часть российских вин представлена сегодня в среднем и премиальном сегментах – 500–1500 рублей за бутылку. Здесь они успешно конкурируют с европейскими аналогами. Особенно быстро растет спрос на игристые вина (+25% в 2024 году), ставшие альтернативой импортному шампанскому»,

    – говорит Черниговский. По его словам, российская продукция выделяется терруарным характером и акцентом на автохтонные сорта.

    При этом, у отрасли остаются серьезные барьеры. Дело в том, что для производства вина наши компании используют все тот же импортный виноматериал. Именно поэтому вслед за удорожанием импортных вин растут в цене и наши. «Главный барьер – это дефицит отечественного виноградного сырья. Высокие акцизы снижают конкурентоспособность вина по сравнению с пивом и водкой, а региональные запреты на продажу в общепите сокращают оборот», – говорит Черниговский. По его мнению, для устойчивого роста отрасли необходимы расширение площадей виноградников до 180–200 тыс. га с нынешних 105 тыс. га, снижение акцизов и временное разрешение на использование импортных виноматериалов из дружественных стран до ликвидации дефицита сырья.

    У российских вин очевиден также экспортный потенциал. Причем, в последние два года выстрелил китайский рынок. В прошлом году экспорт российского вина в Китай достиг 1,4 млрд долларов, что на 8% больше, чем годом ранее. А в 2025 году рост поставок растет уже кратно. В первом квартале 2025 года экспорт в деньгах вырос в 4,3 раза до 1 млн долларов, а в объемах – в 3,2 раза до 700 тонн.

    «Китайский рынок с растущим спросом на вино может стать ключевым направлением, но для закрепления позиций потребуются инвестиции в продвижение»,

    – считает Черниговский. В Китае наше вино считается премиальным.

    «Таким образом, российское виноделие имеет все шансы удвоить производство в ближайшие годы, но только при решении сырьевых и налоговых проблем и при активной работе на внешних рынках», – считает собеседник.

    В сегменте крепкого алкоголя наблюдается противоположная динамика. Производство водки в первой половине 2025 года упало на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина в повышении акцизов и росте минимальной цены на 21%, говорит Черниговский. Сказываются и изменений потребительских привычек. «Молодежь, располагая меньшим бюджетом, стала реже покупать как водку, так и дорогие крепкие напитки, хотя в рознице фиксируется рост продаж виски, рома и джина», – добавляет эксперт.

