  • Новость часаЗахарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия
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    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо
    Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    15 комментариев
    21 апреля 2025, 01:30 • Новости дня

    Спрос на российскую косметику в Казахстане вырос вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта российской косметики и парфюмерии на рынок Казахстана за год вырос почти вдвое, достигнув 20,1 млн долларов по итогам февраля, при этом наибольший прирост наблюдается в сегменте средств для волос.

    Как пишет РИА «Новости», по итогам февраля 2025 года поставки российской косметики, декоративных средств и парфюмерии в Казахстан увеличились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным таможенной службы Казахстана, объем импорта достиг 20,1 млн долларов.

    Основную часть отгрузок составили средства для волос, такие как лаки и шампуни, на их долю пришлось 47% всего объема. Почти сопоставимую долю в 46% заняла остальная косметика – средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.

    Российский экспорт занимает значимую позицию на рынке красоты Казахстана, обеспечивая более трети всего импорта подобных товаров в республике. Кроме косметики, Россия активно поставляет казахстанскому рынку другие средства ухода – более трети импорта средств для гигиены полости рта и средств для эпиляции и приема ванн также приходится на российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан рассматривают планы по увеличению транзита нефти и газа через территорию Казахстана и обеспечению северных регионов Казахстана российским газом, российские производители меда установили рекорд, отправив за границу более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в прошлом году, а в 2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    18 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России

    Группа Raiffeisen Bank Int. остановила продажу российского подразделения

    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России
    @ Alex Halada/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона, а также из-за неопределенности на мировом рынке, пишет FT.

    Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает работать в России, временно прекратила попытки продать свое подразделение на фоне сближения России и США и неопределенности рынков из-за пошлин США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    «Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – сообщили информаторы издания.

    Они напомнили, что RBI в 2022 году подвергся давлению со стороны регулирующих органов и правительств иностранных государств, включая ЕС и США, с требованием продать свой бизнес в России. Сложная сделка по продаже была приостановлена после того, как российский суд заморозил акции российской «дочки» «Райффайзенбанка», а позже наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро в качестве компенсации ущерба, сказано в материале.

    FT отмечает, что в заявлении RBI говорится о «продолжении» процесса продажи, но добавляется, что судебное разбирательство приостановило исполнение любых сделок.

    «В настоящий момент акции RBI в «Райффайзенбанке» в России заблокированы, поэтому сделка на данный момент невозможна», – заявили в RBI.

    По данным RBI, усилия по сворачиванию бизнеса все еще предпринимаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

    Raiffeisen, который является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG, представлен в России с 1996 года. Это одна из крупнейших банковских групп Австрии.

    Газета ВЗГЛЯД в марте разбиралась, почему западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки в ожидании приближения отмены антироссийских санкций и не торопятся уходить с российского рынка. Красноречивый пример – котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, которые выросли на Венской фондовой бирже на 25%.

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    19 апреля 2025, 07:56 • Новости дня
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова виновным по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Кузнецов был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в прошлом году и оспаривался осужденным, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений, передает ТАСС.

    Суд также лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции и запретил ему занимать должности в государственных и правоохранительных структурах в течение пяти лет после освобождения.

    По данным суда, в феврале 2021 года Кузнецов вместе с коллегой вымогал деньги у водителя за несоставление протокола, используя неустановленный прибор для фиксации предполагаемого алкогольного опьянения.

    Как сообщается в материалах дела, за время службы в ГИБДД Кузнецов с родственниками приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках обнаружили крупные суммы денег, происхождение которых он не смог объяснить.

    Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ с просьбой об изъятии пяти его квартир в Дубае общей стоимостью свыше 66 млн рублей. Лефортовский суд также постановил взыскать в доход государства имущество и средства Кузнецова почти на 180 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ для изъятия пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей, а в Москве появятся видеорегистраторы нарушений ПДД, которые могут вращаться вокруг своей оси.

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    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

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    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

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    19 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    В Турции выразили надежду на конструктивный отклик Киева на пасхальное перемирие

    Турецкий политик выразил надежду на «зрелый ответ» Киева на пасхальное перемирие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз надеется, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

    Коркмаз заявил: «Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу». По его мнению, если стороны используют значение Пасхи для начала диалога, это будет многообещающим не только для региона, но и для всего мира, передает РИА «Новости».

    Политик выразил уверенность, что прекращение огня, объявленное президентом России по случаю Пасхи, гуманитарно и стратегически оправдано. Он подчеркнул, что такие инициативы показывают ответственность за управление не только военными действиями, но и моральной стороной конфликта. По словам Коркмаза, благоразумный подход России создает реальную возможность для установления мира.

    Ранее мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России. Французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

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    18 апреля 2025, 06:26 • Новости дня
    Отец троих убитых детей в Канске задержан за истязания четвертого ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В Канске Красноярского края задержали отца троих убитых матерью детей по подозрению в истязании четвертого ребенка, который был вне дома во время трагического события.

    Как сообщает ТАСС, в Красноярском крае задержали 40-летнего жителя Канска, отца троих детей, убитых матерью. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье за истязание, в отношении четвертого ребенка, который на момент преступления находился в школе.

    В Следственном управлении СК РФ по краю уточнили, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Согласно этой статье, речь идет о преступлении против заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении.

    Подробности дела остаются неизвестными, однако именно этот ребенок избежал участи своих братьев и сестер, находясь в школе в день, когда их мать совершила убийство. Следствие продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске задержали инспектора по делам несовершеннолетних по причине халатности в деле об убийстве троих детей их матерью.

    В Канске, по данным правоохранительных органов, мать обвиняется в убийстве троих своих детей и жестоком обращении с телом семимесячного ребенка, чью голову поместила в сервант.

    В городе Канске Красноярского края прошли похороны троих детей, убитых собственной матерью, как сообщил источник в правоохранительных органах.

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