Спрос на российскую косметику в Казахстане вырос вдвое

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», по итогам февраля 2025 года поставки российской косметики, декоративных средств и парфюмерии в Казахстан увеличились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным таможенной службы Казахстана, объем импорта достиг 20,1 млн долларов.

Основную часть отгрузок составили средства для волос, такие как лаки и шампуни, на их долю пришлось 47% всего объема. Почти сопоставимую долю в 46% заняла остальная косметика – средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.

Российский экспорт занимает значимую позицию на рынке красоты Казахстана, обеспечивая более трети всего импорта подобных товаров в республике. Кроме косметики, Россия активно поставляет казахстанскому рынку другие средства ухода – более трети импорта средств для гигиены полости рта и средств для эпиляции и приема ванн также приходится на российские компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан рассматривают планы по увеличению транзита нефти и газа через территорию Казахстана и обеспечению северных регионов Казахстана российским газом, российские производители меда установили рекорд, отправив за границу более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в прошлом году, а в 2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.