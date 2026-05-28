Путин: Россия и Казахстан вместе чтят подвиг фронтовиков

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы были очень рады видеть вас в Москве на торжественных мероприятиях 9 мая, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Мы чтим ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, внесших решающий вклад в спасение мира от нацизма», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Казахстана приступили к обсуждению двусторонних вопросов в Астане.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие в узком формате переговоры.

Накануне визита Владимир Путин в специальной статье поблагодарил казахстанского коллегу за приезд в Москву на День Победы.