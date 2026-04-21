    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и с Украины
    Гендиректора «Эксмо» доставили на допрос в Следственный комитет
    Умер актер Игорь Алексеев из «Улиц разбитых фонарей»
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 18:00 • В мире

    США собрали силы для новой атаки против Ирана

    @ Seaman Apprentice Nathan Sears/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Александр Тимохин

    Перемирие между Ираном и США заканчивается – и Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. Какие силы и средства Пентагон концентрирует в регионе и почему уже в ближайшие дни стоит ожидать возобновления военных действий?

    Дональд Трамп открыто заявил, что не хочет продлевать перемирие в боевых действиях с Ираном: «Я не хочу этого делать». Более того, президент США цинично признал, ради чего, собственно, это перемирие на самом деле предназначалось. По его словам, прекращение огня было хорошей идеей, «потому что мы полностью перевооружились. У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это для пополнения запасов».

    Впрочем, первым явным свидетельством того, что США тянут время, а не реально хотят прекращения боевых действий, стало то, что США объявили блокаду для иранских судов и судов, идущих в Иран. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала то, как эта блокада будет выполняться – так в итоге и получилось.

    Первые дни американцы пропускали суда в залив и выпустили обратно китайский танкер без задержки, но позже начали разворачивать идущие в Иран суда, счет которых очень быстро пошел на десятки. 20 апреля ВМС США распространили видео, на котором эсминец «Спрюэнс» (USS Spruance) ведет огонь по иранскому контейнеровозу Touska. Судно было захвачено морской пехотой с десантного корабля «Триполи», высадившейся на контейнеровоз с вертолетов.

    С самого начала «перемирия» в регион перебрасывались американские войска. На слуху были не то две, не то три тысячи человек из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которая, как предполагалось, должна была отправить в регион полноценную бригадную боевую группу. Но в СМИ просочились сведения об отправке в регион и частей полевой артиллерии, и 4-й бригады армейской авиации, и бригадной боевой группы 10-й горной дивизии.

    Большая их часть начала перебрасываться в регион еще до «перемирия» и имела какие-то задачи в шедшей воздушной наступательной операции, но мы точно не знаем, усиливались ли эти формирования или нет. Таким образом,

    США просто тянули время для сосредоточения новых сил на Ближнем Востоке, начала второго раунда бомбардировок Ирана и проведения против него наземной операции.

    Кроме того, в рамках специальной тактической группы Task force Sabre с середины марта над Персидским заливом работают вертолеты AH-64 Apache армии США. Их задача – сбивать иранские беспилотники, но под их присутствием легко можно скрыть наличие дополнительных вертолетов. США не раскрывают полностью состав своей группировки.

    Усиливаются не только сухопутные части. На 21 апреля авианосец «Джордж Буш» находится чуть северо-восточнее Мадагаскара и идет на север. Полностью боеготовый корабль с отдохнувшими летчиками и неизмотанным личным составом окажется в зоне, откуда можно начать боевое применение самолетов против Ирана примерно 23 апреля. То есть

    к концу трампового «перемирия» США провели наращивание сил палубной авиации примерно на треть.

    При этом авианосец «Джеральд Форд», про который распространяли сведения о некоем масштабном пожаре в прачечной, за считанные дни выполнил ремонт, пополнил боекомплект авиакрыла и сейчас находится в Красном море. Еще один авианосец «Авраам Линкольн» и не уходил из северной части Аравийского моря.

    ВВС США, судя по числу рейсов транспортной авиации, смогли восстановить свои боевые возможности и в части пополнения запасов средств поражения, и в части наличия запасных частей. Пилоты и техники смогли отдохнуть, и США, скорее всего, готовы и к продолжению, и к эскалации силами десантников, вертолетчиков и морской пехоты.

    К последней, возможно, тоже идет подкрепление. В начале второй декады апреля амфибийная боевая группа во главе с универсальным десантным кораблем «Боксер» (USS Boxer) начала переход через Тихий океан и сейчас находится на острове Гуам. Группа несет еще один экспедиционный отряд морской пехоты, и если информация о том, что ее место назначения – это Аравийское море, верна, то она прибудет в регион где-то к концу месяца. Но наносить удары и «размягчать» иранскую оборону США смогут начать и раньше.

    С немалой долей вероятности в выходные нас ждет начало новой волны авиаударов по Ирану, еще более интенсивных, чем имели место до перемирия.

    Чуть позже в бой наверняка пойдут и десантники с морскими пехотинцами. Таким образом, понятно, как использовали перерыв в боевых действиях США. Но как этот момент использовал Иран?

    Иранцы сделали массу ошибок в своем развертывании перед войной. Во-первых, это, конечно, непонимание того, насколько классическая ПВО устарела против авиации Запада. США и Израиль вместе каждый день боевых действий совершали в среднем около 560 боевых вылетов в Иран, из которых не менее трети были вылетами на удары по наземным целям. Они работали бомбами, иногда пролетая прямо над целью, и из примерно 13 тыс. пораженных США и 12 тыс. пораженных Израилем целей минимум треть можно списать на бомбы.

    Все, что удалось Ирану, это сбить два самолета – F-15E и А-10, и меньше 20 никак не защищенных тихоходных беспилотников. Еще, возможно, один заправщик КС-135, но точных данных о причинах его падения пока нет. Более того, американцам удалось без потерь провести воздушно-десантный рейд в самый центр страны для спасения члена экипажа сбитого F-15E. Это провал ПВО Ирана, но он был ожидаемый.

    А вот то, что пусковые установки иранских баллистических ракет опять удастся запереть в подземных укрытиях, было несколько неожиданно. Персы повторили свою ошибку 2025 года. Откровенно бесполезно был потерян флот.

    Сейчас ключевым для Ирана вопросом является то, как была использована передышка, подаренная Трампом. Если иранцы смогли рассредоточить и приготовить к массированному боевому применению свои ракеты, то им будет чем ответить на эскалацию. Если же они поверили в то, что США могут использовать переговоры для чего-то, кроме введения противника в заблуждение – то результат новых американских ударов на этот раз будет еще более сильным.

    Для США сейчас единственным аргументом против возобновления войны является то, что у них нет возможности в ней победить.

    Эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария. США могут убить любое количество иранских военных, но не могут сломить иранское сопротивление и обеспечить себе достижение выгодного мира.

    Однако и возможности просто выйти из ситуации без потери лица Иран США не оставил. Если США сейчас уйдут, то Иран продолжит брать деньги за проход судов через Ормузский пролив – что станет поражением Вашингтона на глазах у всего мира. Оставить же все в положении «ни мира, ни войны» не дадут союзники, которых американцы своими действиями оставят без нефти. Кроме того, тот уровень присутствия, который США сейчас имеют в регионе, стоит немалых денег.

    Хорошего варианта у американцев, пошедших на поводу у Израиля, нет. Какой из плохих вариантов они выберут – уход, оставить все как есть или дальнейшая эскалация – мы увидим уже в ближайшие дни.

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

