США собрали силы для новой атаки против Ирана

Tекст: Александр Тимохин

Дональд Трамп открыто заявил, что не хочет продлевать перемирие в боевых действиях с Ираном: «Я не хочу этого делать». Более того, президент США цинично признал, ради чего, собственно, это перемирие на самом деле предназначалось. По его словам, прекращение огня было хорошей идеей, «потому что мы полностью перевооружились. У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это для пополнения запасов».

Впрочем, первым явным свидетельством того, что США тянут время, а не реально хотят прекращения боевых действий, стало то, что США объявили блокаду для иранских судов и судов, идущих в Иран. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала то, как эта блокада будет выполняться – так в итоге и получилось.

Первые дни американцы пропускали суда в залив и выпустили обратно китайский танкер без задержки, но позже начали разворачивать идущие в Иран суда, счет которых очень быстро пошел на десятки. 20 апреля ВМС США распространили видео, на котором эсминец «Спрюэнс» (USS Spruance) ведет огонь по иранскому контейнеровозу Touska. Судно было захвачено морской пехотой с десантного корабля «Триполи», высадившейся на контейнеровоз с вертолетов.

С самого начала «перемирия» в регион перебрасывались американские войска. На слуху были не то две, не то три тысячи человек из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которая, как предполагалось, должна была отправить в регион полноценную бригадную боевую группу. Но в СМИ просочились сведения об отправке в регион и частей полевой артиллерии, и 4-й бригады армейской авиации, и бригадной боевой группы 10-й горной дивизии.

Большая их часть начала перебрасываться в регион еще до «перемирия» и имела какие-то задачи в шедшей воздушной наступательной операции, но мы точно не знаем, усиливались ли эти формирования или нет. Таким образом,

США просто тянули время для сосредоточения новых сил на Ближнем Востоке, начала второго раунда бомбардировок Ирана и проведения против него наземной операции.

Кроме того, в рамках специальной тактической группы Task force Sabre с середины марта над Персидским заливом работают вертолеты AH-64 Apache армии США. Их задача – сбивать иранские беспилотники, но под их присутствием легко можно скрыть наличие дополнительных вертолетов. США не раскрывают полностью состав своей группировки.

Усиливаются не только сухопутные части. На 21 апреля авианосец «Джордж Буш» находится чуть северо-восточнее Мадагаскара и идет на север. Полностью боеготовый корабль с отдохнувшими летчиками и неизмотанным личным составом окажется в зоне, откуда можно начать боевое применение самолетов против Ирана примерно 23 апреля. То есть

к концу трампового «перемирия» США провели наращивание сил палубной авиации примерно на треть.

При этом авианосец «Джеральд Форд», про который распространяли сведения о некоем масштабном пожаре в прачечной, за считанные дни выполнил ремонт, пополнил боекомплект авиакрыла и сейчас находится в Красном море. Еще один авианосец «Авраам Линкольн» и не уходил из северной части Аравийского моря.

ВВС США, судя по числу рейсов транспортной авиации, смогли восстановить свои боевые возможности и в части пополнения запасов средств поражения, и в части наличия запасных частей. Пилоты и техники смогли отдохнуть, и США, скорее всего, готовы и к продолжению, и к эскалации силами десантников, вертолетчиков и морской пехоты.

К последней, возможно, тоже идет подкрепление. В начале второй декады апреля амфибийная боевая группа во главе с универсальным десантным кораблем «Боксер» (USS Boxer) начала переход через Тихий океан и сейчас находится на острове Гуам. Группа несет еще один экспедиционный отряд морской пехоты, и если информация о том, что ее место назначения – это Аравийское море, верна, то она прибудет в регион где-то к концу месяца. Но наносить удары и «размягчать» иранскую оборону США смогут начать и раньше.

С немалой долей вероятности в выходные нас ждет начало новой волны авиаударов по Ирану, еще более интенсивных, чем имели место до перемирия.

Чуть позже в бой наверняка пойдут и десантники с морскими пехотинцами. Таким образом, понятно, как использовали перерыв в боевых действиях США. Но как этот момент использовал Иран?

Иранцы сделали массу ошибок в своем развертывании перед войной. Во-первых, это, конечно, непонимание того, насколько классическая ПВО устарела против авиации Запада. США и Израиль вместе каждый день боевых действий совершали в среднем около 560 боевых вылетов в Иран, из которых не менее трети были вылетами на удары по наземным целям. Они работали бомбами, иногда пролетая прямо над целью, и из примерно 13 тыс. пораженных США и 12 тыс. пораженных Израилем целей минимум треть можно списать на бомбы.

Все, что удалось Ирану, это сбить два самолета – F-15E и А-10, и меньше 20 никак не защищенных тихоходных беспилотников. Еще, возможно, один заправщик КС-135, но точных данных о причинах его падения пока нет. Более того, американцам удалось без потерь провести воздушно-десантный рейд в самый центр страны для спасения члена экипажа сбитого F-15E. Это провал ПВО Ирана, но он был ожидаемый.

А вот то, что пусковые установки иранских баллистических ракет опять удастся запереть в подземных укрытиях, было несколько неожиданно. Персы повторили свою ошибку 2025 года. Откровенно бесполезно был потерян флот.

Сейчас ключевым для Ирана вопросом является то, как была использована передышка, подаренная Трампом. Если иранцы смогли рассредоточить и приготовить к массированному боевому применению свои ракеты, то им будет чем ответить на эскалацию. Если же они поверили в то, что США могут использовать переговоры для чего-то, кроме введения противника в заблуждение – то результат новых американских ударов на этот раз будет еще более сильным.

Для США сейчас единственным аргументом против возобновления войны является то, что у них нет возможности в ней победить.

Эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария. США могут убить любое количество иранских военных, но не могут сломить иранское сопротивление и обеспечить себе достижение выгодного мира.

Однако и возможности просто выйти из ситуации без потери лица Иран США не оставил. Если США сейчас уйдут, то Иран продолжит брать деньги за проход судов через Ормузский пролив – что станет поражением Вашингтона на глазах у всего мира. Оставить же все в положении «ни мира, ни войны» не дадут союзники, которых американцы своими действиями оставят без нефти. Кроме того, тот уровень присутствия, который США сейчас имеют в регионе, стоит немалых денег.

Хорошего варианта у американцев, пошедших на поводу у Израиля, нет. Какой из плохих вариантов они выберут – уход, оставить все как есть или дальнейшая эскалация – мы увидим уже в ближайшие дни.