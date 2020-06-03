Путин жестко раскритиковал губернатора за ситуацию с разливом топлива в Норильске

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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...
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Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Путин жестко раскритиковал губернатора за ситуацию с разливом топлива в Норильске

              3 июня 2020, 16:25

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент России Владимир Путин резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива в Норильске.

              «Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, все будем узнавать из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» – сказал Путин на совещании.

              Он выразил удивление и после доклада губернатора по ЧП в Норильске:

              «Что значит «доклад закончен»? Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», – передает слова президента РИА «Новости».

              Глава государства призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске.

              На совещании российский лидер спросил у руководства ТЭЦ, почему губернатор и МЧС, согласно их докладам, поздно были уведомлены о ситуации, передает ТАСС.

              Глава НТЭК Сергей Липин заверил, что работа шла по утвержденному плану ликвидации разлива нефтепродуктов, а оповещение было своевременно направлено.

              «Передана? Ну хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», – заметил Путин.

              Перед этим глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 поступила только спустя два дня после аварии по линии ЕДДС, 31 мая.

              «Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива», – подчеркнул министр.

              Зиничев добавил, что, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара.

              «В результате произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек… к счастью, водозаборов на них нет», – сказал Зиничев.

              Усс признал, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП в Норильске в заявленный срок – за две недели.

              Путин на совещании поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о ситуации в Норильске Красноярского края, где произошел разлив топлива в реку.

              Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проверку, которая проводится из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.

              29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо частично попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Возбуждено уголовное дело.


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