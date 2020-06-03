Путин потребовал от главы МЧС доклад о ситуации с разливом топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о ситуации в Норильске Красноярского края, где произошел разлив топлива в реку.

«29 мая около 9 часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ номер три в Норильске, Красноярский край, на промышленную площадку Надежденского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива, часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, значительная часть», – передает слова Путина ТАСС.

Президент поручил Зиничеву «доложить о ситуации», в том числе о причинах ЧП и предложениях.

Зиничев сообщил, что причиной разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента.

«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная», – сказал глава МЧС.

По его словам, чтобы локализовать последствия разлива, потребуется проведение «значительного объема работ по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях».

«В настоящее время собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта, и, конечно, остро стоит вопрос с их утилизацией», – доложил министр.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске сильно превышена.

«Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах», – сказала она.

При этом, указал Зиничев, информация о ЧП поступила в МЧС только спустя два дня, 31 мая.

«Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива», – передает слова Зиничева РИА «Новости».

Путин возмутился тем, что власти узнали о разливе нефтепродуктов в Норильске только из соцсетей.

Президент также жестко раскритиковал губернатора Александра Усса, заслушав его доклад по ЧП в Норильске с разливом топлива: «Что значит доклад закончен, что делать-то? Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» – сказал Путин.

На совещании российский лидер спросил у руководства ТЭЦ, почему губернатор и МЧС, согласно их докладам, поздно были уведомлены о ситуации.

Глава НТЭК Сергей Липин ответил, что на предприятии руководствовались утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов, оповещение было направлено.

«Передана? Ну хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», – заметил Путин.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проверку, которая проводится из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо частично попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Возбуждено уголовное дело, руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск для оценки ущерба.