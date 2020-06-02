Руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск в связи разливом топлива

Руководство Росприроднадзора должно лично вылететь в Норильск, чтобы оценить экологический ущерб после разлива топлива на ТЭЦ-3, соответствующее распоряжение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Да, вице-премьер поручила руководству лично вылететь в Норильск», – сообщила ТАСС представитель Абрамченко.

В минувшую пятницу сообщалось, что на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. В региональном главке МЧС заявляли, что пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.

Позже в СК пояснили, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Сообщалось, что вылилось 21 тыс.161 тонн дизтоплива. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

Из-за пожара и разлива топлива в Норильске был введен режим ЧС межмуниципального уровня, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства края Анатолия Цыкалова.

«На уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам», – заявил Цыкалов. Он отметил, что в результате ЧП нанесен значительный ущерб.

В январе в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте были повреждены минимум девять колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров. В результате разгерметизации поврежденных емкостей-колонн «произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим пожаром».