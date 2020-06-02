Руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск в связи разливом топлива

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво. Наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения, разнося города, бьют в спину своим собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск в связи разливом топлива

              2 июня 2020, 17:35

              Текст: Елизавета Булкина

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              Руководство Росприроднадзора должно лично вылететь в Норильск, чтобы оценить экологический ущерб после разлива топлива на ТЭЦ-3, соответствующее распоряжение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

              «Да, вице-премьер поручила руководству лично вылететь в Норильск», – сообщила ТАСС представитель Абрамченко.

              В минувшую пятницу сообщалось, что на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. В региональном главке МЧС заявляли, что пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.

              Позже в СК пояснили, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Сообщалось, что вылилось 21 тыс.161 тонн дизтоплива. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

              Из-за пожара и разлива топлива в Норильске был введен режим ЧС межмуниципального уровня, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства края Анатолия Цыкалова.

              «На уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам», – заявил Цыкалов. Он отметил, что в результате ЧП нанесен значительный ущерб.

              В январе в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте были повреждены минимум девять колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров. В результате разгерметизации поврежденных емкостей-колонн «произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим пожаром».


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