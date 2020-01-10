При пожаре на НПЗ в Ухте повреждены девять колонн с нефтепродуктами

В результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте были повреждены минимум девять колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что «при пожаре на установке очистки дизельного топлива произошла серия взрывов с последующей поочередной разгерметизацией всех девяти емкостей-колонн», передает РИА «Новости».

В результате разгерметизации поврежденных емкостей-колонн «произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим пожаром».

В целях безопасности с предприятия были эвакуированы 20 человек, еще свыше 1,5 тыс. человек –из торгово-развлекательного комплекса «Ярмарка», находящегося на расстоянии полутора километров от места пожара.

Напомним, на НПЗ в Ухте из-за взрыва в результате нарушения технологического процесса произошел пожар.

В 01.44 мск пятницы пожар на нефтеперерабатывающем заводе был полностью ликвидирован, к тушению возгорания привлекались 104 человека и 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Между тем, в соцсетях начали распространять фейки «об эвакуации поселка Дежнево, о переполненной больнице Шудаяга, о горящих вывесках в ТЦ «Ярмарка» – эту информацию опровергла администрация муниципального образования городского округа Ухта.